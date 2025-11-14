ISW: кремль устами лаврова пытается убедить Запад прекратить поддержку Украины в ее защите от российской агрессии
Кремль последовательно подтверждает приверженность своим первоначальным военным требованиям, которые включают "нейтралитет" Украины, устранение легитимной украинской власти, установление пророссийского правительства и отмену политики открытых дверей в НАТО для Киева. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Аналитики ссылаются на интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова итальянскому изданию Corriere della Sera, якобы полную стенограмму которого опубликовал российский МИД.
Лавров заявил, что война в Украине — это "не война за территорию" или попытка вернуть Украину в сферу влияния России, а призвана "надежно гарантировать безопасность России" и "сорвать планы НАТО и ЕС" превратить Украину в "марионеточное государство", враждебное России
Там оценивают, что Лавров повторил требование России, что Украина должна обязаться соблюдать "нейтралитет" и международные соглашения, по которым Россия признала независимость Украины, подразумевая, что Украина не имеет суверенитета, пока не согласится с требованиями РФ, "что, безусловно, лишит Украину ее суверенитета".
"Интервью Лаврова, ... вероятно, имело целью повторно донести этот месседж до европейской аудитории в рамках текущих усилий, направленных на убеждение Запада прекратить поддержку Украины в ее защите от российской агрессии", - резюмируют аналитики.
На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "демилитаризация и денацификация" Украины являются обязательными условиями для завершения войны. В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины назвали эти слова подтверждением того, что цель России – уничтожение украинской государственности.
