ISW: кремль вустами лаврова намагається переконати Захід припинити підтримку України в її захисті від російської агресії

кремль послідовно підтверджує свої початкові воєнні вимоги, які включають "нейтралітет" України, усунення легітимної української влади та встановлення проросійського уряду. Міністр закордонних справ рф сергій лавров заявив, що війна в Україні покликана "надійно гарантувати безпеку росії" та "зірвати плани НАТО та ЄС" перетворити Україну на "маріонеткову державу".