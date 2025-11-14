ISW: кремль вустами лаврова намагається переконати Захід припинити підтримку України в її захисті від російської агресії
Київ • УНН
кремль послідовно підтверджує свої початкові воєнні вимоги, які включають "нейтралітет" України, усунення легітимної української влади та встановлення проросійського уряду. Міністр закордонних справ рф сергій лавров заявив, що війна в Україні покликана "надійно гарантувати безпеку росії" та "зірвати плани НАТО та ЄС" перетворити Україну на "маріонеткову державу".
кремль послідовно підтверджує відданість своїм початковим воєнним вимогам, які включають "нейтралітет" України, усунення легітимної української влади, встановлення проросійського уряду та скасування політики відкритих дверей до НАТО для Києва. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Аналітики посилаються на інтерв'ю міністра закордонних справ рф сергія лаврова італійському виданню Corriere della Sera, нібито повну стенограму якого опублікувало російське мзс.
лавров заявив, що війна в Україні - це "не війна за територію" чи спроба повернути Україну до сфери впливу росії, а покликана "надійно гарантувати безпеку росії" та "зірвати плани НАТО та ЄС" перетворити Україну на "маріонеткову державу", ворожу до росії
Там оцінюють, що лавров повторив вимогу росії, що Україна повинна зобов'язатися дотримуватися "нейтралітету" та міжнародних угод, за якими росія визнала незалежність України, маючи на увазі, що Україна не має суверенітету, доки не погодиться з вимогами рф, "що, безумовно, позбавить Україну її суверенітету".
"Інтерв'ю Лаврова, ... ймовірно, мало на меті повторно донести цей меседж до європейської аудиторії в рамках поточних зусиль, спрямованих на переконання Заходу припинити підтримку України в її захисті від російської агресії", - резюмують аналітики.
Нагадаємо
Днями міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що "демілітаризація та денацифікація" України є обов’язковими умовами для завершення війни. У Центрі протидії дезінформації при РНБО України назвали ці слова підтвердженням того, що мета росії – знищення української державності.
лавров може стати "цапом-відбувайлом" на тлі посилення позицій Вашингтонa у "діалозі" з москвою - Forbes11.11.25, 14:17 • 3069 переглядiв