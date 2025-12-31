Компания Трампа запускает собственную криптовалюту для поощрения акционеров

Корпорация Trump Media and Technology Group (TMTG), принадлежащая Дональду Трампу, объявила о выпуске нового цифрового токена. Криптовалюту планируют распределить среди инвесторов компании в партнерстве с биржей Crypto.com. Проект будет работать на блокчейне Cronos. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно официальному заявлению, каждый акционер TMTG получит по одному токену на каждую имеющуюся акцию. Дональд Трамп, как крупнейший владелец компании с долей 41%, станет основным получателем новых активов.

Стоит отметить, что токены имеют определенные ограничения:

они не дают права собственности на акции компании (тикер DJT);

их невозможно передать другим лицам или обменять на наличные;

владельцы смогут получать только дополнительные вознаграждения, скидки или бонусы, связанные с продуктами экосистемы Trump Media.

Политический контекст и развитие бизнеса

Запуск монеты происходит на фоне смягчения регуляторного климата в США после возвращения Трампа в Белый дом. Генеральный директор Trump Media Девин Нунес подчеркнул: "Мы с нетерпением ждем использования технологии блокчейн Crypto.com и улучшения регуляторной ясности для внедрения этого первого в своем роде распределения токенов".

Это не первый криптовалютный проект семьи Трамп – ранее уже был запущен токен WLFI, стейблкоин USD1 и ряд мемкоинов. Помимо криптоиндустрии, Trump Media планирует расширять деятельность в сферах ядерного синтеза, финансовых продуктов и спортивных ставок.

Рынок отреагировал на анонс позитивно: акции компании на предрыночных торгах в среду выросли на 3,3%.

