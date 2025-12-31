Компания Трампа запускает собственную криптовалюту для поощрения акционеров

$42.390.17
49.860.20
ukenru
15:45 • 2326 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
15:05 • 4970 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
12:36 • 10979 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 15366 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 16779 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 15773 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 14712 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
31 декабря, 07:11 • 13760 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00 • 15092 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 28727 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3.9м/с
83%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В рф заявили о планах расширения буферной зоны Украины по приказу путина31 декабря, 08:33 • 12912 просмотра
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанскоеPhoto11:49 • 11999 просмотра
Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса12:27 • 10533 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT12:49 • 8490 просмотра
"Он идиот": Трамп резко высказался о Келлоге, когда тот назвал Зеленского "мужественным лидером"12:55 • 9792 просмотра
публикации
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo16:46 • 42 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 58822 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 60961 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 55116 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 82795 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Лавров Сергей Викторович
Дональд Туск
Елена Ивановская
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Австралия
Новая Зеландия
Реклама
УНН Lite
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo16:46 • 42 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни15:46 • 1476 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT12:49 • 8514 просмотра
Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса12:27 • 10545 просмотра
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанскоеPhoto11:49 • 12012 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Отопление
Financial Times

Компания Трампа запускает собственную криптовалюту для поощрения акционеров

Киев • УНН

 • 528 просмотра

Корпорация Дональда Трампа TMTG запускает новый цифровой токен, который будет распределен среди инвесторов компании. Владельцы токенов будут получать вознаграждения, скидки и бонусы, связанные с продуктами экосистемы Trump Media.

Компания Трампа запускает собственную криптовалюту для поощрения акционеров

Корпорация Trump Media and Technology Group (TMTG), принадлежащая Дональду Трампу, объявила о выпуске нового цифрового токена. Криптовалюту планируют распределить среди инвесторов компании в партнерстве с биржей Crypto.com. Проект будет работать на блокчейне Cronos. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно официальному заявлению, каждый акционер TMTG получит по одному токену на каждую имеющуюся акцию. Дональд Трамп, как крупнейший владелец компании с долей 41%, станет основным получателем новых активов.

Стоит отметить, что токены имеют определенные ограничения:

  • они не дают права собственности на акции компании (тикер DJT);
    • их невозможно передать другим лицам или обменять на наличные;
      • владельцы смогут получать только дополнительные вознаграждения, скидки или бонусы, связанные с продуктами экосистемы Trump Media.

        Политический контекст и развитие бизнеса

        Запуск монеты происходит на фоне смягчения регуляторного климата в США после возвращения Трампа в Белый дом. Генеральный директор Trump Media Девин Нунес подчеркнул: "Мы с нетерпением ждем использования технологии блокчейн Crypto.com и улучшения регуляторной ясности для внедрения этого первого в своем роде распределения токенов".

        Эрик Трамп показал майнинг-ферму American Bitcoin в Техасе25.11.25, 10:20 • 6042 просмотра

        Это не первый криптовалютный проект семьи Трамп – ранее уже был запущен токен WLFI, стейблкоин USD1 и ряд мемкоинов. Помимо криптоиндустрии, Trump Media планирует расширять деятельность в сферах ядерного синтеза, финансовых продуктов и спортивных ставок.

        Рынок отреагировал на анонс позитивно: акции компании на предрыночных торгах в среду выросли на 3,3%.

        Технологические гиганты поддержали Трампа: Microsoft, Google и Nvidia присоединились к "Миссии Genesis"18.12.25, 22:51 • 5528 просмотров

        Степан Гафтко

        ЭкономикаНовости МираТехнологии
        Техника
        Выборы в США
        Bloomberg L.P.
        Дональд Трамп
        Техас
        Соединённые Штаты
        Майкрософт
        Google