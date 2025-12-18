$42.340.15
17:59 • 7322 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
17:01 • 14160 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
15:30 • 20421 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
14:57 • 17609 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
18 декабря, 14:45 • 17965 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
18 декабря, 13:04 • 24639 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
18 декабря, 12:29 • 32896 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
18 декабря, 12:00 • 12805 просмотра
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
18 декабря, 11:31 • 24114 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
18 декабря, 11:15 • 20616 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
Технологические гиганты поддержали Трампа: Microsoft, Google и Nvidia присоединились к "Миссии Genesis"

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Ведущие разработчики ИИ, включая Microsoft, Google и Nvidia, заключили соглашение с правительством США об участии в "Миссии Genesis". Проект администрации Трампа интегрирует ИИ в научные исследования, энергетику и производство для укрепления технологического лидерства страны.

Технологические гиганты поддержали Трампа: Microsoft, Google и Nvidia присоединились к "Миссии Genesis"

Два десятка ведущих разработчиков искусственного интеллекта заключили соглашение с федеральным правительством США об участии в масштабной инициативе "Миссия Genesis". Проект администрации Дональда Трампа направлен на интеграцию технологий ИИ в научные исследования, энергетические проекты и промышленное производство для укрепления технологического лидерства страны. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Среди подписантов меморандума – такие ключевые игроки рынка, как OpenAI, Microsoft, Nvidia, Amazon Web Services и Google. В рамках миссии компании получат доступ к вычислительным мощностям национальных лабораторий Министерства энергетики и федеральных баз данных. Это позволит ученым значительно ускорить моделирование сложных процессов и автоматизировать проведение экспериментов.

Использование передового искусственного интеллекта для науки значительно повысит производительность американских ученых и исследователей. Миссия Genesis поможет американским ученым автоматизировать разработку экспериментов, ускорить моделирование и создавать прогностические модели, которые приведут к прорывам в энергетике, производстве, открытии лекарств и т.д.

– заявил Майкл Крациос, глава Управления научно-технической политики Белого дома.

Энергетический вызов и политические баталии

Администрация президента рассматривает развитие ИИ как приоритетное направление, одновременно работая над упрощением регуляторных норм и поиском новых источников питания для энергоемких дата-центров. Трамп уже принял меры для ограничения правил на уровне отдельных штатов, которые, по его мнению, тормозят развитие отрасли.

В то же время такая политика сталкивается с критикой. Оппоненты отмечают, что отсутствие жесткого контроля создает риски, связанные с дипфейками, безопасностью пользователей и предвзятостью алгоритмов. Несмотря на это, Белый дом делает ставку на скорость внедрения инноваций, надеясь существенно сократить сроки научных открытий.

Слияние Trump Media с ядерным стартапом TAE оценили в 6 миллиардов долларов18.12.25, 21:06 • 1436 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Техника
Энергетика
Электроэнергия
OpenAI
Bloomberg L.P.
Соединённые Штаты
Майкрософт
Google