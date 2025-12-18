Технологические гиганты поддержали Трампа: Microsoft, Google и Nvidia присоединились к "Миссии Genesis"
Ведущие разработчики ИИ, включая Microsoft, Google и Nvidia, заключили соглашение с правительством США об участии в "Миссии Genesis". Проект администрации Трампа интегрирует ИИ в научные исследования, энергетику и производство для укрепления технологического лидерства страны.
Два десятка ведущих разработчиков искусственного интеллекта заключили соглашение с федеральным правительством США об участии в масштабной инициативе "Миссия Genesis". Проект администрации Дональда Трампа направлен на интеграцию технологий ИИ в научные исследования, энергетические проекты и промышленное производство для укрепления технологического лидерства страны. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Среди подписантов меморандума – такие ключевые игроки рынка, как OpenAI, Microsoft, Nvidia, Amazon Web Services и Google. В рамках миссии компании получат доступ к вычислительным мощностям национальных лабораторий Министерства энергетики и федеральных баз данных. Это позволит ученым значительно ускорить моделирование сложных процессов и автоматизировать проведение экспериментов.
Использование передового искусственного интеллекта для науки значительно повысит производительность американских ученых и исследователей. Миссия Genesis поможет американским ученым автоматизировать разработку экспериментов, ускорить моделирование и создавать прогностические модели, которые приведут к прорывам в энергетике, производстве, открытии лекарств и т.д.
Энергетический вызов и политические баталии
Администрация президента рассматривает развитие ИИ как приоритетное направление, одновременно работая над упрощением регуляторных норм и поиском новых источников питания для энергоемких дата-центров. Трамп уже принял меры для ограничения правил на уровне отдельных штатов, которые, по его мнению, тормозят развитие отрасли.
В то же время такая политика сталкивается с критикой. Оппоненты отмечают, что отсутствие жесткого контроля создает риски, связанные с дипфейками, безопасностью пользователей и предвзятостью алгоритмов. Несмотря на это, Белый дом делает ставку на скорость внедрения инноваций, надеясь существенно сократить сроки научных открытий.
