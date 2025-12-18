Слияние Trump Media с ядерным стартапом TAE оценили в 6 миллиардов долларов

Компания Дональда Трампа Trump Media & Technology Group объявила о стратегическом слиянии с разработчиком технологий термоядерного синтеза TAE Technologies. Сделка стоимостью 6 миллиардов долларов направлена на обеспечение энергетических потребностей центров обработки данных, обслуживающих искусственный интеллект. Этот шаг рассматривается как попытка президента расширить свою бизнес-империю, используя спрос на "чистую" энергию. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Слияние произошло всего через несколько дней после призывов лидеров энергетического сектора к увеличению федерального финансирования отрасли. Аналитики указывают на то, что семья Трампов все чаще интегрирует свои предпринимательские интересы – от криптовалют до ядерной энергетики – в политическую повестку дня, что потенциально повышает стоимость их инвестиций за счет государственных изменений в политике.

Trump Media получает новую впечатляющую историю роста, связанную с кризисом мощности искусственного интеллекта и спросом на электроэнергию в центрах обработки данных (гиперскейлеров), тогда как TAE получает быстрый путь к публичной торговле через слияние акций стоимостью более 6 миллиардов долларов – отметил Майкл Эшли Шульман, главный инвестиционный директор Running Point Capital Advisors.

Реакция рынка и структура новой компании

Новость о сделке спровоцировала взлет акций Trump Media на 35%, что стало неожиданностью для розничных инвесторов после длительного падения активов компании. Несмотря на оптимизм на рынке, платформа Truth Social остается убыточной, зафиксировав потери в размере 54,8 миллиона долларов только за один квартал.

Ключевые детали сделки:

Новая компания объединит Truth Social, TAE Power Solutions и TAE Life Sciences.

Акционеры обеих сторон будут владеть по 50% объединенной структуры; доля Трампа уменьшится с 40% до примерно 20%.

Ожидается, что процесс слияния будет полностью завершен к середине 2026 года.

Несмотря на миллиардные инвестиции, коммерчески жизнеспособного термоядерного реактора в мире до сих пор не создано.

Представители розничных инвесторов, которые ранее выражали разочарование падением стоимости акций, позитивно восприняли новость. В частности, Чад Недохин, возглавляющий крупную группу инвесторов на Truth Social, назвал этот шаг "блестящим ходом" на фоне годового застоя бумаг компании.

Я не могу сидеть здесь и просто радоваться акциям, которые до сегодняшнего дня делали только глупости. Но сегодня было потрясающе, я думаю, что это блестящий ход – сказал Недохин.

