Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
17:01 • 9680 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
15:30 • 15407 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
14:57 • 14515 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
14:45 • 15811 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
18 декабря, 13:04 • 22611 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
18 декабря, 12:29 • 29429 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
18 декабря, 12:00 • 12170 просмотра
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
18 декабря, 11:31 • 22708 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
18 декабря, 11:15 • 19664 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
Эксклюзивы
Слияние Trump Media с ядерным стартапом TAE оценили в 6 миллиардов долларов

Киев • УНН

 • 240 просмотра

Компания Трампа объявила о слиянии с разработчиком термоядерных технологий TAE Technologies. Сделка стоимостью 6 миллиардов долларов направлена на обеспечение энергетических потребностей центров обработки данных, обслуживающих искусственный интеллект.

Слияние Trump Media с ядерным стартапом TAE оценили в 6 миллиардов долларов

Компания Дональда Трампа Trump Media & Technology Group объявила о стратегическом слиянии с разработчиком технологий термоядерного синтеза TAE Technologies. Сделка стоимостью 6 миллиардов долларов направлена на обеспечение энергетических потребностей центров обработки данных, обслуживающих искусственный интеллект. Этот шаг рассматривается как попытка президента расширить свою бизнес-империю, используя спрос на "чистую" энергию. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Подробности

Слияние произошло всего через несколько дней после призывов лидеров энергетического сектора к увеличению федерального финансирования отрасли. Аналитики указывают на то, что семья Трампов все чаще интегрирует свои предпринимательские интересы – от криптовалют до ядерной энергетики – в политическую повестку дня, что потенциально повышает стоимость их инвестиций за счет государственных изменений в политике.

Трамп потерял более $1 млрд из-за падения акций Trump Media and Technology Group - Forbes23.11.25, 04:49 • 5183 просмотра

Trump Media получает новую впечатляющую историю роста, связанную с кризисом мощности искусственного интеллекта и спросом на электроэнергию в центрах обработки данных (гиперскейлеров), тогда как TAE получает быстрый путь к публичной торговле через слияние акций стоимостью более 6 миллиардов долларов 

– отметил Майкл Эшли Шульман, главный инвестиционный директор Running Point Capital Advisors.

Реакция рынка и структура новой компании

Новость о сделке спровоцировала взлет акций Trump Media на 35%, что стало неожиданностью для розничных инвесторов после длительного падения активов компании. Несмотря на оптимизм на рынке, платформа Truth Social остается убыточной, зафиксировав потери в размере 54,8 миллиона долларов только за один квартал.

Ключевые детали сделки:

  • Новая компания объединит Truth Social, TAE Power Solutions и TAE Life Sciences.
    • Акционеры обеих сторон будут владеть по 50% объединенной структуры; доля Трампа уменьшится с 40% до примерно 20%.
      • Ожидается, что процесс слияния будет полностью завершен к середине 2026 года.
        • Несмотря на миллиардные инвестиции, коммерчески жизнеспособного термоядерного реактора в мире до сих пор не создано.

          Трамп требует запретить расширение телевизионных сетей в США24.11.25, 04:21 • 5828 просмотров

          Представители розничных инвесторов, которые ранее выражали разочарование падением стоимости акций, позитивно восприняли новость. В частности, Чад Недохин, возглавляющий крупную группу инвесторов на Truth Social, назвал этот шаг "блестящим ходом" на фоне годового застоя бумаг компании.

          Я не могу сидеть здесь и просто радоваться акциям, которые до сегодняшнего дня делали только глупости. Но сегодня было потрясающе, я думаю, что это блестящий ход

          – сказал Недохин.

          Криптокомпания сыновей Трампа потеряла $1 млрд от стоимости03.12.25, 06:15 • 5024 просмотра

          Степан Гафтко

          Новости Мира
          Техника
          Государственный бюджет
          Энергетика
          Социальная сеть
          Электроэнергия
          Truth Social
          Reuters
          Forbes