Трамп потерял более $1 млрд из-за падения акций Trump Media and Technology Group - Forbes

Президент США Дональд Трамп с начала сентября потерял 1,1 млрд долларов из-за падения стоимости акций его компании Trump Media and Technology Group. Об этом пишет Forbes, информирует УНН.

Отмечается, что теперь состояние нынешнего главы Белого дома оценивается в 6,2 млрд долларов. В то же время издание указывает, что по состоянию на сентябрь состояние Трампа выросло на 3 миллиарда долларов за последний год, что поставило его на 201 место в списке Forbes 400 богатейших американцев, улучшив его позицию на 118 пунктов по сравнению со списком 2024 года.

Увеличение было в значительной степени обусловлено криптоинвестициями семьи Трампов, включая анонсированный в прошлом году проект World Liberty Financial, который обеспечил инвестиции в размере 75 миллионов долларов от криптопредпринимателя Джастина Сана