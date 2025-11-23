Трамп потерял более $1 млрд из-за падения акций Trump Media and Technology Group - Forbes
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп потерял 1,1 млрд долларов из-за падения стоимости акций Trump Media and Technology Group. Его состояние теперь оценивается в 6,2 млрд долларов, хотя в сентябре оно выросло на 3 миллиарда долларов.
Президент США Дональд Трамп с начала сентября потерял 1,1 млрд долларов из-за падения стоимости акций его компании Trump Media and Technology Group. Об этом пишет Forbes, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что теперь состояние нынешнего главы Белого дома оценивается в 6,2 млрд долларов. В то же время издание указывает, что по состоянию на сентябрь состояние Трампа выросло на 3 миллиарда долларов за последний год, что поставило его на 201 место в списке Forbes 400 богатейших американцев, улучшив его позицию на 118 пунктов по сравнению со списком 2024 года.
Увеличение было в значительной степени обусловлено криптоинвестициями семьи Трампов, включая анонсированный в прошлом году проект World Liberty Financial, который обеспечил инвестиции в размере 75 миллионов долларов от криптопредпринимателя Джастина Сана
Также указывается, что Трамп и его трое сыновей указаны как соучредители World Liberty Financial, децентрализованной финансовой платформы, которая стартовала в сентябре 2024 года. Фирма создала 100 миллиардов токенов $WLFI и передала 22,5 миллиарда из этих токенов DT Marks DEFI LLC, компании, 70% которой принадлежит Трампу.
Напомним
По информации Forbes, семья Дональда Трампа удвоила свое состояние до десяти миллиардов долларов с момента его избрания президентом США в 2024 году. Основным источником обогащения стала сфера криптовалют, а также недвижимость и консалтинг.
Трамп потерял $500 млн состояния после собственноручно введенных пошлин - Forbes08.04.25, 18:17 • 13703 просмотра