Трамп втратив понад $1 млрд через падіння акцій Trump Media and Technology Group - Forbes

$42.150.00
48.520.00
ukenru
22 листопада, 17:42 • 14642 перегляди
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
22 листопада, 16:36 • 26732 перегляди
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
22 листопада, 16:29 • 22146 перегляди
Рубіо та Віткофф завтра прибудуть до Женеви для обговорення мирного плану для України - ЗМІ
22 листопада, 14:45 • 22821 перегляди
Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні
22 листопада, 14:16 • 21588 перегляди
У Тернополі четверту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після удару рф: сім людей ввжаються зниклими безвістиVideo
22 листопада, 13:41 • 15810 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморівPhoto
22 листопада, 11:14 • 18200 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
22 листопада, 11:08 • 19217 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусіPhoto
22 листопада, 10:59 • 21540 перегляди
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
21 листопада, 21:58 • 27602 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
95%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українські радники завтра працюватимуть у Швейцарії: Зеленський про переговори щодо мирного плану22 листопада, 18:29 • 5568 перегляди
Дрон ССО вперше збив у повітрі російський гелікоптер Мі-8: вражаючі кадриVideo22 листопада, 18:50 • 14065 перегляди
Борис Джонсон назвав мирний план США та росії "повною зрадою України"22 листопада, 19:00 • 7772 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 11705 перегляди
Національний кешбек: змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші22 листопада, 21:01 • 6486 перегляди
Публікації
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 59734 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 46039 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 52448 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 59021 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41 • 56147 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Франція
Реклама
УНН Lite
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 11739 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 22151 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 25736 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 59734 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 45957 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
The Guardian
Forbes
Економіст (журнал)

Трамп втратив понад $1 млрд через падіння акцій Trump Media and Technology Group - Forbes

Київ • УНН

 • 1068 перегляди

Президент США Дональд Трамп втратив 1,1 млрд доларів через падіння вартості акцій Trump Media and Technology Group. Його статки тепер оцінюються в 6,2 млрд доларів, хоча у вересні вони зросли на 3 мільярди доларів.

Трамп втратив понад $1 млрд через падіння акцій Trump Media and Technology Group - Forbes

Президент США Дональд Трамп від початку вересня втратив 1,1 млрд доларів через падіння вартості акцій його компанії Trump Media and Technology Group. Про це пише Forbes, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що тепер статки нинішнього глави Білого дому оцінюються в 6,2 млрд доларів. Водночас видання вказує, що станом на вересень статки Трампа зросли на 3 мільярди доларів за останній рік, що поставило його на 201 місце у списку Forbes 400 найбагатших американців, покращивши його позицію на 118 пунктів порівняно зі списком 2024 року.

Збільшення було значною мірою зумовлене криптоінвестиціями родини Трампів, включаючи анонсований минулого року проект World Liberty Financial, який забезпечив інвестиції у розмірі 75 мільйонів доларів від криптопідприємця Джастіна Сана

- йдеться у статті.

Також вказується, що Трамп та його троє синів вказані як співзасновники World Liberty Financial, децентралізованої фінансової платформи, яка стартувала у вересні 2024 року. Фірма створила 100 мільярдів токенів $WLFI та передала 22,5 мільярда з цих токенів DT Marks DEFI LLC, компанії, 70% якої належить Трампу.

Нагадаємо

За інформацією Forbes, сім'я Дональда Трампа подвоїла свої статки до десяти мільярдів доларів з моменту його обрання президентом США у 2024 році. Основним джерелом збагачення стала сфера криптовалют, а також нерухомість та консалтинг.

Трамп втратив $500 млн статків після власноруч запроваджених мит - Forbes08.04.25, 18:17 • 13703 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітикаФінанси
Forbes
Дональд Трамп