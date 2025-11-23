Трамп втратив понад $1 млрд через падіння акцій Trump Media and Technology Group - Forbes
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп втратив 1,1 млрд доларів через падіння вартості акцій Trump Media and Technology Group. Його статки тепер оцінюються в 6,2 млрд доларів, хоча у вересні вони зросли на 3 мільярди доларів.
Президент США Дональд Трамп від початку вересня втратив 1,1 млрд доларів через падіння вартості акцій його компанії Trump Media and Technology Group. Про це пише Forbes, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що тепер статки нинішнього глави Білого дому оцінюються в 6,2 млрд доларів. Водночас видання вказує, що станом на вересень статки Трампа зросли на 3 мільярди доларів за останній рік, що поставило його на 201 місце у списку Forbes 400 найбагатших американців, покращивши його позицію на 118 пунктів порівняно зі списком 2024 року.
Збільшення було значною мірою зумовлене криптоінвестиціями родини Трампів, включаючи анонсований минулого року проект World Liberty Financial, який забезпечив інвестиції у розмірі 75 мільйонів доларів від криптопідприємця Джастіна Сана
Також вказується, що Трамп та його троє синів вказані як співзасновники World Liberty Financial, децентралізованої фінансової платформи, яка стартувала у вересні 2024 року. Фірма створила 100 мільярдів токенів $WLFI та передала 22,5 мільярда з цих токенів DT Marks DEFI LLC, компанії, 70% якої належить Трампу.
Нагадаємо
За інформацією Forbes, сім'я Дональда Трампа подвоїла свої статки до десяти мільярдів доларів з моменту його обрання президентом США у 2024 році. Основним джерелом збагачення стала сфера криптовалют, а також нерухомість та консалтинг.
Трамп втратив $500 млн статків після власноруч запроваджених мит - Forbes08.04.25, 18:17 • 13703 перегляди