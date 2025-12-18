Злиття Trump Media з ядерним стартапом TAE оцінили у 6 мільярдів доларів

Компанія Дональда Трампа Trump Media & Technology Group оголосила про стратегічне злиття з розробником технологій термоядерного синтезу TAE Technologies. Угода вартістю 6 мільярдів доларів спрямована на забезпечення енергетичних потреб центрів обробки даних, що обслуговують штучний інтелект. Цей крок розглядається як спроба президента розширити свою бізнес-імперію, використовуючи попит на "чисту" енергію. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

Злиття відбулося лише за кілька днів після закликів лідерів енергетичного сектору до збільшення федерального фінансування галузі. Аналітики вказують на те, що родина Трампів дедалі частіше інтегрує свої підприємницькі інтереси – від криптовалют до ядерної енергетики – у політичний порядок денний, що потенційно підвищує вартість їхніх інвестицій за рахунок державних змін у політиці.

Трамп втратив понад $1 млрд через падіння акцій Trump Media and Technology Group - Forbes

Trump Media отримує нову вражаючу історію зростання, пов’язану з кризою потужності штучного інтелекту та попитом на електроенергію в центрах обробки даних (гіперскейлерів), тоді як TAE отримує швидкий шлях до публічної торгівлі через злиття акцій вартістю понад 6 мільярдів доларів – зазначив Майкл Ешлі Шульман, головний інвестиційний директор Running Point Capital Advisors.

Реакція ринку та структура нової компанії

Новина про угоду спровокувала зліт акцій Trump Media на 35%, що стало несподіванкою для роздрібних інвесторів після тривалого падіння активів компанії. Попри оптимізм на ринку, платформа Truth Social залишається збитковою, зафіксувавши втрати у розмірі 54,8 мільйона доларів лише за один квартал.

Ключові деталі угоди:

Нова компанія об’єднає Truth Social, TAE Power Solutions та TAE Life Sciences.

Акціонери обох сторін володітимуть по 50% об’єднаної структури; частка Трампа зменшиться з 40% до приблизно 20%.

Очікується, що процес злиття буде повністю завершено до середини 2026 року.

Попри мільярдні інвестиції, комерційно життєздатного термоядерного реактора у світі досі не створено.

Трамп вимагає заборонити розширення телевізійних мереж у США

Представники роздрібних інвесторів, які раніше висловлювали розчарування падінням вартості акцій, позитивно сприйняли новину. Зокрема, Чад Недохін, який очолює велику групу інвесторів на Truth Social, назвав цей крок "блискучим ходом" на тлі річного застою паперів компанії.

Я не можу сидіти тут і просто радіти акціям, які до сьогодні робили лише дурниці. Але сьогодні було приголомшливо, я думаю, що це блискучий хід – сказав Недохін.

Криптокомпанія синів Трампа втратила $1 млрд від вартості