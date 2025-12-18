$42.340.15
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
17:01 • 8416 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з Молдовою
Ексклюзив
15:30 • 14669 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
14:57 • 14055 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
14:45 • 15434 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
18 грудня, 13:04 • 22324 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 28972 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров'я потребує перезавантаження
18 грудня, 12:00 • 12101 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
18 грудня, 11:31 • 22539 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
18 грудня, 11:15 • 19554 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
Злиття Trump Media з ядерним стартапом TAE оцінили у 6 мільярдів доларів

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Компанія Трампа оголосила про злиття з розробником термоядерних технологій TAE Technologies. Угода вартістю 6 мільярдів доларів спрямована на забезпечення енергетичних потреб центрів обробки даних, що обслуговують штучний інтелект.

Злиття Trump Media з ядерним стартапом TAE оцінили у 6 мільярдів доларів

Компанія Дональда Трампа Trump Media & Technology Group оголосила про стратегічне злиття з розробником технологій термоядерного синтезу TAE Technologies. Угода вартістю 6 мільярдів доларів спрямована на забезпечення енергетичних потреб центрів обробки даних, що обслуговують штучний інтелект. Цей крок розглядається як спроба президента розширити свою бізнес-імперію, використовуючи попит на "чисту" енергію. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

Злиття відбулося лише за кілька днів після закликів лідерів енергетичного сектору до збільшення федерального фінансування галузі. Аналітики вказують на те, що родина Трампів дедалі частіше інтегрує свої підприємницькі інтереси – від криптовалют до ядерної енергетики – у політичний порядок денний, що потенційно підвищує вартість їхніх інвестицій за рахунок державних змін у політиці.

Trump Media отримує нову вражаючу історію зростання, пов’язану з кризою потужності штучного інтелекту та попитом на електроенергію в центрах обробки даних (гіперскейлерів), тоді як TAE отримує швидкий шлях до публічної торгівлі через злиття акцій вартістю понад 6 мільярдів доларів 

– зазначив Майкл Ешлі Шульман, головний інвестиційний директор Running Point Capital Advisors.

Реакція ринку та структура нової компанії

Новина про угоду спровокувала зліт акцій Trump Media на 35%, що стало несподіванкою для роздрібних інвесторів після тривалого падіння активів компанії. Попри оптимізм на ринку, платформа Truth Social залишається збитковою, зафіксувавши втрати у розмірі 54,8 мільйона доларів лише за один квартал.

Ключові деталі угоди:

  • Нова компанія об’єднає Truth Social, TAE Power Solutions та TAE Life Sciences.
    • Акціонери обох сторін володітимуть по 50% об’єднаної структури; частка Трампа зменшиться з 40% до приблизно 20%.
      • Очікується, що процес злиття буде повністю завершено до середини 2026 року.
        • Попри мільярдні інвестиції, комерційно життєздатного термоядерного реактора у світі досі не створено.

          Представники роздрібних інвесторів, які раніше висловлювали розчарування падінням вартості акцій, позитивно сприйняли новину. Зокрема, Чад Недохін, який очолює велику групу інвесторів на Truth Social, назвав цей крок "блискучим ходом" на тлі річного застою паперів компанії.

          Я не можу сидіти тут і просто радіти акціям, які до сьогодні робили лише дурниці. Але сьогодні було приголомшливо, я думаю, що це блискучий хід

          – сказав Недохін.

          Степан Гафтко

          Новини Світу
          Техніка
          Державний бюджет
          Енергетика
          Соціальна мережа
          Електроенергія
          Truth Social
          Reuters
          Forbes