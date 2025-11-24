Трамп вимагає заборонити розширення телевізійних мереж у США
Президент США Дональд Трамп заявив, що телемережам не слід дозволяти розширювати свій вплив, оскільки це посилить домінування "радикально лівих" медіа. Він розкритикував канали ABC та NBC, назвавши їх "медіапідрозділом Демократичної партії", і закликав обмежити їхню роботу.
Глава Білого Дому різко розкритикував у соціальних мережах канали ABC та NBC, назвавши їх "медіапідрозділом Демократичної партії", і закликав не лише заблокувати їхнє розширення, а й обмежити масштаби їхньої роботи.
Якщо це також дозволить радикально лівим телеканалам "розширитися", я буду дуже незадоволений. Особливо ABC та NBC - це катастрофа, фактично VIRTUAL ARM Демократичної партії
"Їх слід розглядати як незаконну кампанію радикальних лівих. ЖОДНОГО РОЗШИРЕННЯ МЕРЕЖ FAKE NEWS. Якщо вже щось робити - то лише зменшити їх!", - йдеться у дописі американського лідера.
Зазначається, що його коментарі пролунали на тлі повідомлень про можливе схвалення Федеральною комісією зі зв’язку США розширення покриття телемереж та злиття Nexstar Media Group і Tegna Inc.
Такі заяви Трампа лунають також у контексті потенційного продажу Warner Bros. Discovery, яка стикається зі складнощами через падіння інтересу до традиційного телебачення та активний перехід глядачів на стримінгові сервіси.
Президент США Дональд Трамп закликав Федеральну комісію зі зв'язку розглянути відкликання ліцензії телеканалу ABC News. Він стверджує, що журналісти ставлять йому неприємні запитання та критикують його діяльність, а їхні матеріали на 97% висловлюють негативне ставлення до нього.
