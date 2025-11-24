$42.150.00
00:17 • 5408 перегляди
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
21:45 • 12815 перегляди
CBS Nеws: Зеленський може поїхати до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
23 листопада, 17:09 • 21656 перегляди
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві Video
23 листопада, 17:04 • 27504 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесуVideo
23 листопада, 17:00 • 22364 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
23 листопада, 16:43 • 20652 перегляди
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
23 листопада, 14:50 • 18756 перегляди
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – УмєровPhoto
23 листопада, 14:06 • 15405 перегляди
Смерть пацієнта у скандальній клініці “Одрекс”: апеляційний суд розгляне зміну запобіжного заходу онкологу
23 листопада, 12:25 • 15182 перегляди
Київ та область: дощ зі снігом вночі, туман з видимістю 200-500 м до кінця дня - прогноз на 23 і 24 листопада
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 38621 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Трамп вимагає заборонити розширення телевізійних мереж у США

Київ • УНН

 • 730 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що телемережам не слід дозволяти розширювати свій вплив, оскільки це посилить домінування "радикально лівих" медіа. Він розкритикував канали ABC та NBC, назвавши їх "медіапідрозділом Демократичної партії", і закликав обмежити їхню роботу.

Трамп вимагає заборонити розширення телевізійних мереж у США

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що телемережам не слід дозволяти розширювати свій вплив, оскільки це, на його думку, посилить домінування "радикально лівих" медіа. Про це інформує УНН з посиланням на видання Bloomberg.

Деталі

Глава Білого Дому різко розкритикував у соціальних мережах канали ABC та NBC, назвавши їх "медіапідрозділом Демократичної партії", і закликав не лише заблокувати їхнє розширення, а й обмежити масштаби їхньої роботи.

Якщо це також дозволить радикально лівим телеканалам "розширитися", я буду дуже незадоволений. Особливо ABC та NBC - це катастрофа, фактично VIRTUAL ARM Демократичної партії

- написав Трамп.

"Їх слід розглядати як незаконну кампанію радикальних лівих. ЖОДНОГО РОЗШИРЕННЯ МЕРЕЖ FAKE NEWS. Якщо вже щось робити - то лише зменшити їх!", - йдеться у дописі американського лідера.

Зазначається, що його коментарі пролунали на тлі повідомлень про можливе схвалення Федеральною комісією зі зв’язку США розширення покриття телемереж та злиття Nexstar Media Group і Tegna Inc.

Такі заяви Трампа лунають також у контексті потенційного продажу Warner Bros. Discovery, яка стикається зі складнощами через падіння інтересу до традиційного телебачення та активний перехід глядачів на стримінгові сервіси.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп закликав Федеральну комісію зі зв'язку розглянути відкликання ліцензії телеканалу ABC News. Він стверджує, що журналісти ставлять йому неприємні запитання та критикують його діяльність, а їхні матеріали на 97% висловлюють негативне ставлення до нього.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини СвітуМультимедіа
