Трамп вимагає відкликати ліцензію ABC News через негативне висвітлення його діяльності

22:19 • 12414 перегляди
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млнPhoto
18 листопада, 19:06 • 26996 перегляди
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – ЗеленськийVideo
18 листопада, 18:35 • 27436 перегляди
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
18 листопада, 16:46 • 28810 перегляди
Укренерго запроваджує погодинні відключення світла на всю середу, 19 листопада
Ексклюзив
18 листопада, 14:29 • 36862 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
18 листопада, 14:10 • 48688 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
18 листопада, 14:05 • 25127 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
18 листопада, 12:54 • 25833 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
18 листопада, 11:49 • 26853 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 26434 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
В "днр" окупанти запровадили режим надзвичайної ситуації через удари по ТЕС18 листопада, 17:14 • 5786 перегляди
Трамп приймає спадкоємного принца Саудівської Аравії: що знаменує візит та чого очікують сторони18 листопада, 18:05 • 4674 перегляди
Китайські астронавти опинилися в пастці на орбіті після використання їхнього корабля для порятунку18 листопада, 18:55 • 9506 перегляди
Трамп здивований тривалістю війни в Україні та має "ще одну справу з путіним"Video23:06 • 11344 перегляди
росія підняла в небо свої стратегічні бомбардувальники Ту-95МС02:01 • 4260 перегляди
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 18 листопада, 14:26 • 31366 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 94870 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 124381 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 115121 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Педро Санчес
Джефф Безос
Україна
Сполучені Штати Америки
Іспанія
Китай
Туреччина
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 13463 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 15507 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 16288 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ18 листопада, 10:16 • 34487 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo18 листопада, 10:02 • 36854 перегляди
Трамп вимагає відкликати ліцензію ABC News через негативне висвітлення його діяльності

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Президент США Дональд Трамп закликав Федеральну комісію зі зв'язку розглянути відкликання ліцензії телеканалу ABC News. Він стверджує, що журналісти ставлять йому неприємні запитання та критикують його діяльність, а їхні матеріали на 97% висловлюють негативне ставлення до нього.

Трамп вимагає відкликати ліцензію ABC News через негативне висвітлення його діяльності

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав Федеральну комісію зі зв’язку розглянути варіант відкликання ліцензії на мовлення телеканалу ABC News. Він обґрунтовує це тим, що журналісти ставлять йому неприємні запитання та критикують його діяльність. Про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті,  інформує УНН з посиланням на Сlash Report

Я думаю, що ABC слід позбавити ліцензії, бо ваші новини є такими "фейковими" й такими неправильними! У нас є чудовий комісар, голова (Федеральної комісії звʼязку - ред.), який повинен це розглянути

- сказав Трамп.

За словами президента США, матеріали ABC News "на 97% висловлюють негативне ставлення до Трампа", і додав, що переміг у виборах "з величезною перевагою". Тому, на думку американського лідера, такі новини, "очевидно, не заслуговують на довіру".

Нагадаємо 

Під час цієї зустрічі з представниками ЗМІ, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову прокоментував ситуацію в Україні, заявивши, що засмучений тим, що війна затягнулася більше, ніж він передбачав.

Віта Зеленецька

Новини Світу
Вибори в США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки