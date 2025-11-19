Трамп вимагає відкликати ліцензію ABC News через негативне висвітлення його діяльності

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав Федеральну комісію зі зв’язку розглянути варіант відкликання ліцензії на мовлення телеканалу ABC News. Він обґрунтовує це тим, що журналісти ставлять йому неприємні запитання та критикують його діяльність. Про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті, інформує УНН з посиланням на Сlash Report.

Я думаю, що ABC слід позбавити ліцензії, бо ваші новини є такими "фейковими" й такими неправильними! У нас є чудовий комісар, голова (Федеральної комісії звʼязку - ред.), який повинен це розглянути - сказав Трамп.

За словами президента США, матеріали ABC News "на 97% висловлюють негативне ставлення до Трампа", і додав, що переміг у виборах "з величезною перевагою". Тому, на думку американського лідера, такі новини, "очевидно, не заслуговують на довіру".

Під час цієї зустрічі з представниками ЗМІ, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову прокоментував ситуацію в Україні, заявивши, що засмучений тим, що війна затягнулася більше, ніж він передбачав.

