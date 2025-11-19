Трамп пропонує єдиний національний стандарт регулювання ШІ
Дональд Трамп виступив за встановлення єдиного національного стандарту регулювання штучного інтелекту. Він вважає, що надмірне регулювання на рівні штатів уповільнює розвиток цієї сфери.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступив за встановлення єдиного національного стандарту регулювання штучного інтелекту, зазначивши, що надмірне регулювання на рівні окремих штатів може уповільнити розвиток цієї сфери. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку американського лідера у соцмережі Truth Social.
За словами Трампа, інвестиції в штучний інтелект допомагають зробити економіку США "найгарячішою" в світі, але, за його словами, "надмірне регулювання з боку штатів загрожує підірвати цей двигун зростання".
Глава Білого дому наполягає, що країні потрібен єдиний федеральний підхід, який одночасно "захищатиме дітей і не допустить цензури".
Ми повинні мати єдиний федеральний стандарт замість мозаїки з 50 регуляторних режимів штатів. Ми можемо зробити це таким чином, щоб захистити дітей і запобігти цензурі
Дональд Трамп також заявив, що деякі штати намагаються нав’язувати власні ідеологічні підходи моделям штучного інтелекту, що, на його думку, може призвести до появи "ідеологізованого ШІ".
