Джефф Безос заснував Project Prometheus - таємний стартап в галузі ШІ
Джефф Безос інвестував 6,2 мільйона доларів у Project Prometheus, новий стартап зі штучним інтелектом. Компанія зосереджена на технологіях, що допомагають в інженерії та виробництві, включаючи комп'ютери, аерокосмічну галузь та автомобілі.
Джефф Безос, засновник Amazon і одна з найбагатших людей у світі, присвячує час і гроші проекту Prometeo, новій компанії в галузі штучного інтелекту, передає УНН із посиланням на The New York Times.
Деталі
Джефф Безос залучив частину з 6,2 мільйона доларів фінансування у Project Prometheus - стартап зі штучного інтелекту, частково таємний наразі, але за наявною інформацією "орієнтований у серце економіки машинобудування".
Для розуміння, це перший раз, коли пан Безос офіційно обіймає операційну роль у компанії з моменту його відходу з посади головного виконавчого директора Amazon (тобто з липня 2021 року). Хоча, слід зазначити, Безос також глибоко залучений до Blue Origin, конкурента SpaceX Ілона Маска. Втім його офіційна посада в космічній компанії — засновник.
З моменту відходу з Amazon пан Безос отримав стільки ж уваги до свого особистого життя, скільки й до свого бізнесу, включаючи екстравагантне весілля зі знаменитостями у Венеції на початку цього року. Він також став тісніше залучений до Blue Origin і виявляв зростаючий інтерес до перегонів зі створення штучного інтелекту.
Згідно з джерелами, на які посилається The New York Times, сума у 6,2 мільйона доларів робить Project Prometheus одним із найкраще фінансованих стартапів на ранніх стадіях у світі.
Project Prometheus зосереджений на технології, яка відповідає інтересу пана Безоса до доставки людей у космос.
Компанія зосереджується на штучному інтелекті, який допоможе в інженерії та виробництві в низці галузей, включаючи комп'ютери, аерокосмічну галузь та автомобілі. Незрозуміло, де буде базуватися Project Prometheus.
