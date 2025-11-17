Джефф Безос основал Project Prometheus - тайный стартап в области ИИ

Джефф Безос, основатель Amazon и один из самых богатых людей в мире, посвящает время и деньги проекту Prometeo, новой компании в области искусственного интеллекта, передает УНН со ссылкой на The New York Times.

Подробности

Джефф Безос привлек часть из 6,2 миллиона долларов финансирования в Project Prometheus — стартап по искусственному интеллекту, частично тайный на данный момент, но по имеющейся информации «ориентированный в сердце экономики машиностроения».

Для понимания, это первый раз, когда господин Безос официально занимает операционную роль в компании с момента его ухода с поста главного исполнительного директора Amazon (то есть с июля 2021 года). Хотя, следует отметить, Безос также глубоко вовлечен в Blue Origin, конкурента SpaceX Илона Маска. Впрочем, его официальная должность в космической компании — основатель.

С момента ухода из Amazon господин Безос получил столько же внимания к своей личной жизни, сколько и к своему бизнесу, включая экстравагантную свадьбу со знаменитостями в Венеции в начале этого года. Он также стал теснее вовлечен в Blue Origin и проявлял растущий интерес к гонке по созданию искусственного интеллекта. - пишет американское СМИ.

Согласно источникам, на которые ссылается The New York Times, сумма в 6,2 миллиона долларов делает Project Prometheus одним из самых хорошо финансируемых стартапов на ранних стадиях в мире.

Project Prometheus сосредоточен на технологии, которая соответствует интересу господина Безоса к доставке людей в космос.

Компания сосредоточена на искусственном интеллекте, который поможет в инженерии и производстве в ряде отраслей, включая компьютеры, аэрокосмическую отрасль и автомобили. Непонятно, где будет базироваться Project Prometheus. - пишет NYT.

Напомним

Компания Blue Origin Джеффа Безоса осуществила первый успешный запуск своей ракеты New Glenn с двумя спутниками NASA к Марсу, впервые посадив первую ступень на морскую платформу. Миссия Escapade стоимостью менее 100 миллионов долларов будет изучать атмосферу Марса.