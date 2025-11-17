Україна створює суверенний штучний інтелект спільно з NVIDIA - Федоров

Україна розпочинає стратегічне партнерство з NVIDIA, щоб створити суверенну ШІ-інфраструктуру та власні державні AI-рішення. Нова ініціатива посилить національну безпеку, розвине таланти та відкриє доступ до найпотужніших технологій у світі. Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

Починаємо працювати з NVIDIA - світовим лідером у сфері обчислювальної інфраструктури для ШІ. Ми уже запустили проєкт AI Factory, завдяки якому в Україні з‘явиться потужна державна ШІ-інфраструктура від NVIDIA. Зараз починаємо нову спільну ініціативу, щоб разом побудувати суверенний ШІ. Це питання національної безпеки та захисту даних

Зазначається, що завдяки експертизі NVIDIA Україна отримає доступ до найкращих у світі технологій, щоб створити стійку та незалежну AI-інфраструктуру для державного й оборонного секторів.

Ключові напрями ініціативи:

Перший спільний проєкт - створення Diia AI LLM. Це суверенна мовна модель, навчена на українських даних, законодавстві та публічних послугах. На її базі працюватимуть усі AI-рішення в екосистемі Дії - від асистента на порталі до майбутнього голосового помічника в застосунку.

У межах цього проєкту Україна отримає доступ до технологій і експертизи NVIDIA. Це допоможе швидше навчати моделі, оптимізувати витрати та створювати AI-рішення світового рівня.

Співпраця з NVIDIA - це важливий крок на шляху до агентивної держави, яка діє проактивно й використовує штучний інтелект для рішень, що допомагають людям