Украина создает суверенный искусственный интеллект совместно с NVIDIA - Федоров

Украина начинает стратегическое партнерство с NVIDIA, чтобы создать суверенную ИИ-инфраструктуру и собственные государственные AI-решения. Новая инициатива усилит национальную безопасность, разовьет таланты и откроет доступ к самым мощным технологиям в мире. Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Начинаем работать с NVIDIA - мировым лидером в сфере вычислительной инфраструктуры для ИИ. Мы уже запустили проект AI Factory, благодаря которому в Украине появится мощная государственная ИИ-инфраструктура от NVIDIA. Сейчас начинаем новую совместную инициативу, чтобы вместе построить суверенный ИИ. Это вопрос национальной безопасности и защиты данных - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря экспертизе NVIDIA Украина получит доступ к лучшим в мире технологиям, чтобы создать устойчивую и независимую AI-инфраструктуру для государственного и оборонного секторов.

Ключевые направления инициативы:

поддержка в создании национальной инфраструктуры на базе ИИ-инфраструктуры NVIDIA;

развитие талантов и образования в сфере ИИ;

совместные R&D-проекты;

поддержка стартап-экосистемы.

Первый совместный проект - создание Diia AI LLM. Это суверенная языковая модель, обученная на украинских данных, законодательстве и публичных услугах. На ее базе будут работать все AI-решения в экосистеме Дии - от ассистента на портале до будущего голосового помощника в приложении.

В рамках этого проекта Украина получит доступ к технологиям и экспертизе NVIDIA. Это поможет быстрее обучать модели, оптимизировать расходы и создавать AI-решения мирового уровня.

Сотрудничество с NVIDIA - это важный шаг на пути к агентивному государству, которое действует проактивно и использует искусственный интеллект для решений, помогающих людям - добавил Федоров.

