Украина создает суверенный искусственный интеллект совместно с NVIDIA - Федоров

Эксклюзив
07:00 • 12322 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
06:58 • 11086 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
06:27 • 8890 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
05:28 • 13329 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
04:30 • 12095 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
16 ноября, 18:56 • 23641 просмотра
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16 ноября, 16:59 • 40705 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
16 ноября, 16:36 • 33393 просмотра
В Украину идут дожди, объявлено штормовое предупреждение в 10 областях: прогноз на 17 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 62967 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
16 ноября, 05:50 • 32513 просмотра
Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности
Швейцария уговорила Трампа снизить пошлины США с помощью золота и часов Rolex - Axios16 ноября, 23:40
Потеря Покровска обошлась Зеленскому дороже, чем его захват путину - The Sunday Times17 ноября, 00:53
российские войска нанесли ракетные удары по центру Балаклеи: погиб человек, среди раненых 14-летняя девочка17 ноября, 01:59
С начала 2025 года потери россиян на войне в Украине превысили 367 000 человек - Генштаб17 ноября, 02:30
Ночной ракетный удар по Балаклее: уже трое погибших, число раненых растет17 ноября, 02:59
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto

Эксклюзив

14 ноября, 13:14
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 93832 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Музыкант
Джеффри Эпштейн
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Одесская область
Балаклия
«Иллюзия обмана 3» лидирует в мировом прокате, тогда как «Бегущий человек» провалился – Variety09:03
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру08:31
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Сериал

Украина создает суверенный искусственный интеллект совместно с NVIDIA - Федоров

Киев • УНН

 • 550 просмотра

Украина запускает стратегическое партнерство с NVIDIA, чтобы построить суверенную ИИ-инфраструктуру и собственные государственные AI-решения. Такой шаг укрепит нацбезопасность, стимулирует образовательное развитие и откроет путь к мировым технологическим решениям.

Украина создает суверенный искусственный интеллект совместно с NVIDIA - Федоров

Украина начинает стратегическое партнерство с NVIDIA, чтобы создать суверенную ИИ-инфраструктуру и собственные государственные AI-решения. Новая инициатива усилит национальную безопасность, разовьет таланты и откроет доступ к самым мощным технологиям в мире. Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Начинаем работать с NVIDIA - мировым лидером в сфере вычислительной инфраструктуры для ИИ. Мы уже запустили проект AI Factory, благодаря которому в Украине появится мощная государственная ИИ-инфраструктура от NVIDIA. Сейчас начинаем новую совместную инициативу, чтобы вместе построить суверенный ИИ. Это вопрос национальной безопасности и защиты данных

- говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря экспертизе NVIDIA Украина получит доступ к лучшим в мире технологиям, чтобы создать устойчивую и независимую AI-инфраструктуру для государственного и оборонного секторов.

Ключевые направления инициативы:

  • поддержка в создании национальной инфраструктуры на базе ИИ-инфраструктуры NVIDIA;
    • развитие талантов и образования в сфере ИИ;
      • совместные R&D-проекты;
        • поддержка стартап-экосистемы.

          Первый совместный проект - создание Diia AI LLM. Это суверенная языковая модель, обученная на украинских данных, законодательстве и публичных услугах. На ее базе будут работать все AI-решения в экосистеме Дии - от ассистента на портале до будущего голосового помощника в приложении.

          В рамках этого проекта Украина получит доступ к технологиям и экспертизе NVIDIA. Это поможет быстрее обучать модели, оптимизировать расходы и создавать AI-решения мирового уровня.

          Сотрудничество с NVIDIA - это важный шаг на пути к агентивному государству, которое действует проактивно и использует искусственный интеллект для решений, помогающих людям

          - добавил Федоров.

          Украинцы получили возможность блокировать спам-номера через мобильных операторов - Федоров14.10.25, 09:24

          Ольга Розгон

          ПолитикаТехнологии
          Техника
          Кабинет Министров Украины
          Михаил Федоров
          Украина