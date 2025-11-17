Украина создает суверенный искусственный интеллект совместно с NVIDIA - Федоров
Киев • УНН
Украина начинает стратегическое партнерство с NVIDIA, чтобы создать суверенную ИИ-инфраструктуру и собственные государственные AI-решения. Новая инициатива усилит национальную безопасность, разовьет таланты и откроет доступ к самым мощным технологиям в мире. Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.
Начинаем работать с NVIDIA - мировым лидером в сфере вычислительной инфраструктуры для ИИ. Мы уже запустили проект AI Factory, благодаря которому в Украине появится мощная государственная ИИ-инфраструктура от NVIDIA. Сейчас начинаем новую совместную инициативу, чтобы вместе построить суверенный ИИ. Это вопрос национальной безопасности и защиты данных
Отмечается, что благодаря экспертизе NVIDIA Украина получит доступ к лучшим в мире технологиям, чтобы создать устойчивую и независимую AI-инфраструктуру для государственного и оборонного секторов.
Ключевые направления инициативы:
- поддержка в создании национальной инфраструктуры на базе ИИ-инфраструктуры NVIDIA;
- развитие талантов и образования в сфере ИИ;
- совместные R&D-проекты;
- поддержка стартап-экосистемы.
Первый совместный проект - создание Diia AI LLM. Это суверенная языковая модель, обученная на украинских данных, законодательстве и публичных услугах. На ее базе будут работать все AI-решения в экосистеме Дии - от ассистента на портале до будущего голосового помощника в приложении.
В рамках этого проекта Украина получит доступ к технологиям и экспертизе NVIDIA. Это поможет быстрее обучать модели, оптимизировать расходы и создавать AI-решения мирового уровня.
Сотрудничество с NVIDIA - это важный шаг на пути к агентивному государству, которое действует проактивно и использует искусственный интеллект для решений, помогающих людям
