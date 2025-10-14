Украинцы получили возможность блокировать спам-номера через мобильных операторов - Федоров

Украинцы могут обратиться к своим мобильным операторам с просьбой блокировать спам-номера. Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Новые правила вступили в силу 2 октября - уже заблокированы тысячи спам-номеров, отметил министр.

Отныне украинцы могут обратиться к своему оператору и помочь заблокировать номер, с которого осуществлялся звонок:

Vodafone - в приложении или по номеру: 111 или 0 800 400 111 в Украине, +38 050 400 111 в роуминге;

Kyivstar - в приложении или по номеру: 466 или 0 800 300 466 в Украине, *105*466# в роуминге;

LifeCell - в приложении или по номеру: 5433 или 0 800 20 5433 в Украине, +38 063 5433 111 в роуминге.

Кроме того, можно пожаловаться на горячую линию Правительства (1545) или оставить заявку на сайте Национальной комиссии по регулированию электронных коммуникаций.

Напомним

Министерство цифровой трансформации Украины предоставило операторам инструменты для блокировки спам-звонков, навязчивой рекламы и потенциальных мошеннических звонков.