06:48 • 1496 просмотра
Цены на золото и серебро подскочили вверх: новый рекорд зафиксирован 14 октября
06:24 • 5782 просмотра
Украинцы получили возможность блокировать спам-номера через мобильных операторов - Федоров
02:03 • 11701 просмотра
Трамп подтвердил встречу с Зеленским 17 октября и назвал Эрдогана помощником в окончании войны в Украине
13 октября, 19:08 • 22969 просмотра
Встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО: дата и расписание
Эксклюзив
13 октября, 16:59 • 32223 просмотра
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег
13 октября, 16:31 • 35124 просмотра
20-летний украинец пострадал в результате столкновения поездов в Словакии - МИД
13 октября, 15:26 • 29569 просмотра
Зеленский: для защиты от дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы
13 октября, 14:34 • 21341 просмотра
Трамп примет Зеленского в Вашингтоне 17 октября – FT
Эксклюзив
13 октября, 14:15 • 18374 просмотра
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в УкраинеPhoto
13 октября, 13:46 • 13268 просмотра
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детейVideo
Украинцы получили возможность блокировать спам-номера через мобильных операторов - Федоров

Киев • УНН

 • 5876 просмотра

Украинцы теперь могут обращаться к своим мобильным операторам для блокировки спам-номеров. Новые правила вступили в силу 2 октября, и уже тысячи номеров заблокированы.

Украинцы получили возможность блокировать спам-номера через мобильных операторов - Федоров

Украинцы могут обратиться к своим мобильным операторам с просьбой блокировать спам-номера. Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Новые правила вступили в силу 2 октября - уже заблокированы тысячи спам-номеров, отметил министр.

Отныне украинцы могут обратиться к своему оператору и помочь заблокировать номер, с которого осуществлялся звонок:

  • Vodafone - в приложении или по номеру: 111 или 0 800 400 111 в Украине, +38 050 400 111 в роуминге;
    • Kyivstar - в приложении или по номеру: 466 или 0 800 300 466 в Украине, *105*466# в роуминге;
      • LifeCell - в приложении или по номеру: 5433 или 0 800 20 5433 в Украине, +38 063 5433 111 в роуминге.

        Кроме того, можно пожаловаться на горячую линию Правительства (1545) или оставить заявку на сайте Национальной комиссии по регулированию электронных коммуникаций.

        Напомним

        Министерство цифровой трансформации Украины предоставило операторам инструменты для блокировки спам-звонков, навязчивой рекламы и потенциальных мошеннических звонков.

        Евгений Устименко

        ОбществоТехнологии
        Михаил Федоров
        Киевстар