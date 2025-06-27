Мобільним операторам дозволили блокувати спам-дзвінки: нові правила

Мобільні оператори отримали можливість блокувати спам-дзвінки, нав'язливу рекламу та шахрайські дзвінки, повідомив у п'ятницю віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.

Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків. Мінцифра надала операторам інструменти для боротьби зі спам-викликами та навʼязливою рекламою. Згодом оператори блокуватимуть спам, рекламу та потенційно шахрайські дзвінки - написав Федоров.

З його слів, ці зміни вводитимуть поступово, щоб дати час операторам на технічні доопрацювання. Як уточнили у Мінцифри, оператори мають упродовж кількох місяців технічно все реалізувати.

Як це працюватиме

"Бізнес має укласти договір з оператором і зареєструвати номери, з яких може телефонувати. Якщо ні - виклики із цих номерів можуть бути заблоковані автоматично", - написав Федоров.

З його слів, "уже скоро оператор зможе блокувати номер за зверненням користувача в разі спам-дзвінка".

Також у Мінцифри вказують, що постачальники зв’язку отримали інструменти для обмеження підозрілих викликів - ще до того, як вони потрапляють до вас.

Також, як повідомив Федоров, змінюються інші важливі правила:

в особистому кабінеті користувача ви зможете не лише переглянути всі свої витрати, а й вимкнути контент-послуги самостійно, без запиту до оператора;

відтепер швидкість інтернету має бути прописана в угоді. Якщо оператор обіцяє 100 Мбіт/с, а ви отримуєте 40 - це вже порушення договору. І якщо реальна швидкість нижча - можна подати скаргу до НКЕК або звернутися до суду;

підтримка для українців у зоні бойових дій. Користувачі не втратять зв’язку через несплату послуг, а їхні SIM-картки не блокуватимуть за несплату. До того ж під час першого входу в мережу надається безплатний пакет зв’язку.

Також у Мінцифри повідомили про захист від боргів. Установлено граничні ліміти на "мінус". Великі неочікувані борги залишаться в минулому. Окрім того, вказано, що жодна платна контент-послуга не активуватиметься без вашого підтвердження. Платити треба буде тільки за те, що замовили.