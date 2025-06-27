Мобильным операторам разрешили блокировать спам-звонки: новые правила

Мобильные операторы получили возможность блокировать спам-звонки, навязчивую рекламу и мошеннические звонки, сообщил в пятницу вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

Украинцы больше не будут получать спам-звонки. Минцифра предоставила операторам инструменты для борьбы со спам-вызовами и навязчивой рекламой. Впоследствии операторы будут блокировать спам, рекламу и потенциально мошеннические звонки - написал Федоров.

По его словам, эти изменения будут вводиться постепенно, чтобы дать время операторам на технические доработки. Как уточнили в Минцифры, операторы должны в течение нескольких месяцев всё технически реализовать.

Как это будет работать

"Бизнес должен заключить договор с оператором и зарегистрировать номера, с которых может звонить. Если нет - вызовы с этих номеров могут быть заблокированы автоматически", - написал Федоров.

По его словам, "уже скоро оператор сможет блокировать номер по обращению пользователя в случае спам-звонка".

Также в Минцифры указывают, что поставщики связи получили инструменты для ограничения подозрительных вызовов - еще до того, как они попадают к вам.

Также, как сообщил Федоров, меняются другие важные правила:

в личном кабинете пользователя вы сможете не только просмотреть все свои расходы, но и отключить контент-услуги самостоятельно, без запроса к оператору;

отныне скорость интернета должна быть прописана в соглашении. Если оператор обещает 100 Мбит/с, а вы получаете 40 - это уже нарушение договора. И если реальная скорость ниже - можно подать жалобу в НКЭК или обратиться в суд;

поддержка для украинцев в зоне боевых действий. Пользователи не потеряют связь из-за неоплаты услуг, а их SIM-карты не будут блокироваться за неоплату. К тому же при первом входе в сеть предоставляется бесплатный пакет связи.

Также в Минцифры сообщили о защите от долгов. Установлены предельные лимиты на "минус". Большие неожиданные долги останутся в прошлом. Кроме того, указано, что ни одна платная контент-услуга не будет активироваться без вашего подтверждения. Платить нужно будет только за то, что заказали.