Мобильным операторам разрешили блокировать спам-звонки: новые правила

$41.590.08
48.640.31
ukenru
Кузьминых и медицина: что в фармподкомитете ВР делает человек с дипломом инженера и делом от НАБУ
Эксклюзив
10:27 • 11150 просмотра
Кузьминых и медицина: что в фармподкомитете ВР делает человек с дипломом инженера и делом от НАБУ
Эксклюзив
10:12 • 27396 просмотра
Спрос восстанавливается: что происходит с туризмом в Украине и как изменились цены
Эксклюзив
09:36 • 29188 просмотра
В Донецкой области неизвестные застрелили мать, сына и их собаку
09:20 • 33099 просмотра
Дело Чернышова: суд объявил перерыв до 16:30
09:07 • 32735 просмотра
КНДР привлекла 11 тыс. элитного контингента для войны против Украины, Ким Чен Ын может готовить больше - Умеров
Эксклюзив
26 июня, 16:34 • 188852 просмотра
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
26 июня, 16:15 • 132777 просмотра
"Ожидаем хорошие новости в ближайшее время": Буданов намекнул на новый обмен пленными
26 июня, 14:09 • 107347 просмотра
Большинство были в плену с 22-го года: Зеленский заявил о новом этапе обмена пленными с рф
Эксклюзив
26 июня, 10:24 • 122372 просмотра
Меджлис пытается привлечь Турцию для возвращения крымских политзаключенных - Чубаров
Эксклюзив
26 июня, 09:58 • 259032 просмотра
Покрывает или не видит? Глава АРМА Дума игнорирует скандал со своим заместителем и “Укрбудом”
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.1м/с
40%
750мм
Популярные новости
Смертный приговор в Японии: известный убийца казнен впервые с 2022 года27 июня, 02:54 • 79960 просмотра
Ещё плюс 970 оккупантов, 1 вражеский танк и 13 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага27 июня, 04:26 • 28396 просмотра
Фон дер Ляйен объявила о готовности передать €11 млрд Украине27 июня, 06:13 • 49214 просмотра
Суд начал избрание меры пресечения Чернышову27 июня, 06:15 • 46393 просмотра
АРМА снова проверяет "Алакор Сити": бизнесмен с паспортом рф Адамовский во второй раз пытается войти в "Гулливер"11:13 • 16279 просмотра
публикации
АРМА снова проверяет "Алакор Сити": бизнесмен с паспортом рф Адамовский во второй раз пытается войти в "Гулливер"11:13 • 16301 просмотра
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
Эксклюзив
26 июня, 16:34 • 188845 просмотра
Двойная игра претендента на "Гулливер" Адамовского: почему компанию из окружения Порошенко снова допустили к конкурсу26 июня, 15:27 • 134973 просмотра
Покрывает или не видит? Глава АРМА Дума игнорирует скандал со своим заместителем и “Укрбудом”
Эксклюзив
26 июня, 09:58 • 259023 просмотра
Саммит НАТО в Гааге: главные решения и на что теперь надеяться Украине
Эксклюзив
26 июня, 08:12 • 238214 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Кирилл Буданов
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Стамбул
Мариуполь
Реклама
УНН Lite
Третий сезон сериала "Игра в кальмара" с 27 июня на Netflix: Сон Ги Хун возвращается в игру10:28 • 12921 просмотра
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом26 июня, 13:18 • 87164 просмотра
Вильнев переходит от "Дюны" к "007": станет режиссером следующего фильма о Бонде26 июня, 07:00 • 118953 просмотра
Фанаты возмущены: в финале сезона "Симпсонов" намекнули на смерть Мардж25 июня, 17:48 • 90299 просмотра
Самая дорогая свадьба года началась: глава Amazon Джефф Безос и его невеста прибыли в Венецию, несмотря на протесты25 июня, 16:39 • 96599 просмотра
Актуальное
Ракетная система С-400
Truth Social
Тесла Модель Y
Financial Times
Хранитель

Мобильным операторам разрешили блокировать спам-звонки: новые правила

Киев • УНН

 • 756 просмотра

Минцифры предоставило операторам инструменты для блокировки спам-звонков, навязчивой рекламы и потенциальных мошеннических звонков. Изменения будут вводиться постепенно, давая операторам время на технические доработки в течение нескольких месяцев.

Мобильным операторам разрешили блокировать спам-звонки: новые правила

Мобильные операторы получили возможность блокировать спам-звонки, навязчивую рекламу и мошеннические звонки, сообщил в пятницу вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

Украинцы больше не будут получать спам-звонки. Минцифра предоставила операторам инструменты для борьбы со спам-вызовами и навязчивой рекламой. Впоследствии операторы будут блокировать спам, рекламу и потенциально мошеннические звонки

- написал Федоров.

По его словам, эти изменения будут вводиться постепенно, чтобы дать время операторам на технические доработки. Как уточнили в Минцифры, операторы должны в течение нескольких месяцев всё технически реализовать.

Как это будет работать

"Бизнес должен заключить договор с оператором и зарегистрировать номера, с которых может звонить. Если нет - вызовы с этих номеров могут быть заблокированы автоматически", - написал Федоров.

По его словам, "уже скоро оператор сможет блокировать номер по обращению пользователя в случае спам-звонка".

Также в Минцифры указывают, что поставщики связи получили инструменты для ограничения подозрительных вызовов - еще до того, как они попадают к вам.

Также, как сообщил Федоров, меняются другие важные правила:

  • в личном кабинете пользователя вы сможете не только просмотреть все свои расходы, но и отключить контент-услуги самостоятельно, без запроса к оператору;
    • отныне скорость интернета должна быть прописана в соглашении. Если оператор обещает 100 Мбит/с, а вы получаете 40 - это уже нарушение договора. И если реальная скорость ниже - можно подать жалобу в НКЭК или обратиться в суд;
      • поддержка для украинцев в зоне боевых действий. Пользователи не потеряют связь из-за неоплаты услуг, а их SIM-карты не будут блокироваться за неоплату. К тому же при первом входе в сеть предоставляется бесплатный пакет связи.

        Также в Минцифры сообщили о защите от долгов. Установлены предельные лимиты на "минус". Большие неожиданные долги останутся в прошлом. Кроме того, указано, что ни одна платная контент-услуга не будет активироваться без вашего подтверждения. Платить нужно будет только за то, что заказали.

        Юлия Шрамко

        Юлия Шрамко

        ОбществоТехнологии
        Михаил Федоров
        Tesla
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        S&P 500
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Brent Oil
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gold
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gas TTF
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9