$41.610.01
48.130.03
ukenru
Ексклюзив
07:39 • 710 перегляди
Конфлікт між військовими ТЦК та цивільними у Тернополі: в поліції прокоментували інцидент
06:48 • 4348 перегляди
Ціни на золото і срібло підскочили вгору: новий рекорд зафіксовано 14 жовтня
06:24 • 9952 перегляди
Українці отримали можливість блокувати спам-номери через мобільних операторів - Федоров
02:03 • 13470 перегляди
Трамп підтвердив зустріч із Зеленським 17 жовтня та назвав Ердогана помічником у закінченні війни в Україні
13 жовтня, 19:08 • 24565 перегляди
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
Ексклюзив
13 жовтня, 16:59 • 33381 перегляди
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
13 жовтня, 16:31 • 35630 перегляди
20-річний українець постраждав унаслідок зіткнення поїздів у Словаччині - МЗС
13 жовтня, 15:26 • 29830 перегляди
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
13 жовтня, 14:34 • 21404 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
13 жовтня, 14:15 • 18405 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3.3м/с
77%
751мм
Популярнi новини
У Тернополі сталася масова сутичка між співробітниками ТЦК, поліцією та цивільними - ЗМІ13 жовтня, 22:24 • 21068 перегляди
"Дипломатія сили та рішучості": МЗС України прокоментувало обмін заручниками між Ізраїлем та ХАМАС13 жовтня, 23:27 • 15787 перегляди
Від "кохаю" до "одружуюся" - кілька кліків: понад 17 тисяч пар одружилися за рік роботи сервісу Шлюб онлайн13 жовтня, 23:58 • 16472 перегляди
Microsoft припиняє підтримку Windows 10: що чекає на 1,4 мільярда користувачів14 жовтня, 00:59 • 17508 перегляди
Мінус 1200 солдатів та 390 БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу04:29 • 16508 перегляди
Публікації
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 41040 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 40863 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво13 жовтня, 10:25 • 49027 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм13 жовтня, 10:13 • 45857 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
13 жовтня, 08:59 • 50420 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
Сергій Ребров
Актуальні місця
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Кіровоградська область
Куп'янськ
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 19539 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 24238 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34 • 26178 перегляди
Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay’s презентує оновлення бренду13 жовтня, 14:09 • 26103 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 53697 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
NASAMS
Tesla Cybertruck
Tesla Model Y
Шахед-136

Українці отримали можливість блокувати спам-номери через мобільних операторів - Федоров

Київ • УНН

 • 9994 перегляди

Українці тепер можуть звертатися до своїх мобільних операторів для блокування спам-номерів. Нові правила набули чинності 2 жовтня, і вже тисячі номерів заблоковано.

Українці отримали можливість блокувати спам-номери через мобільних операторів - Федоров

Українці можуть звернутися до своїх мобільних операторів з проханням блокувати спам-номери. Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі

Нові правила набули чинності 2 жовтня - вже заблоковано тисячі спам-номерів, зазначив міністр.

Відтепер українці можуть звернутися до свого оператора й допомогти заблокувати номер, з якого здійснювали дзвінок:

  • Vodafone - у застосунку чи за номером: 111 або 0 800 400 111 в Україні, +38 050 400 111 у роумінгу;
    • Kyivstar - у застосунку чи за номером: 466 або 0 800 300 466 в Україні, *105*466# у роумінгу;
      • LifeCell - у застосунку чи за номером: 5433 або 0 800 20 5433 в Україні, +38 063 5433 111 у роумінгу.

        Крім того, можна поскаржитися на гарячу лінію Уряду (1545) або залишити заявку на сайті Національної комісії з регулювання електронних комунікацій.

        Нагадаємо

        Міністерство цифрової трансформації України надало операторам інструменти для блокування спам-дзвінків, нав'язливої реклами та потенційних шахрайських дзвінків.

        Євген Устименко

        СуспільствоТехнології
        Михайло Федоров
        Київстар