Українці отримали можливість блокувати спам-номери через мобільних операторів - Федоров

Українці можуть звернутися до своїх мобільних операторів з проханням блокувати спам-номери. Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі

Нові правила набули чинності 2 жовтня - вже заблоковано тисячі спам-номерів, зазначив міністр.

Відтепер українці можуть звернутися до свого оператора й допомогти заблокувати номер, з якого здійснювали дзвінок:

Vodafone - у застосунку чи за номером: 111 або 0 800 400 111 в Україні, +38 050 400 111 у роумінгу;

Kyivstar - у застосунку чи за номером: 466 або 0 800 300 466 в Україні, *105*466# у роумінгу;

LifeCell - у застосунку чи за номером: 5433 або 0 800 20 5433 в Україні, +38 063 5433 111 у роумінгу.

Крім того, можна поскаржитися на гарячу лінію Уряду (1545) або залишити заявку на сайті Національної комісії з регулювання електронних комунікацій.

Нагадаємо

Міністерство цифрової трансформації України надало операторам інструменти для блокування спам-дзвінків, нав'язливої реклами та потенційних шахрайських дзвінків.