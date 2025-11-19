Трамп здивований тривалістю війни в Україні та має "ще одну справу з путіним"

$42.070.02
48.790.20
ukenru
22:19 • 4186 перегляди
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млнPhoto
19:06 • 16158 перегляди
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – ЗеленськийVideo
18:35 • 23050 перегляди
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
18 листопада, 16:46 • 24829 перегляди
Укренерго запроваджує погодинні відключення світла на всю середу, 19 листопада
Ексклюзив
18 листопада, 14:29 • 33726 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
18 листопада, 14:10 • 45598 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
18 листопада, 14:05 • 24313 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
18 листопада, 12:54 • 25471 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
18 листопада, 11:49 • 26588 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 26208 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
0.9м/с
79%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 18 листопада, 14:26 • 28813 перегляди
Вибухи пролунали у Дніпрі на тлі балістичної загрози18 листопада, 15:37 • 5020 перегляди
На Київщині викрито підпільне виробництво фальсифікату під відомими торговими марками на 20 млн грн PhotoVideo18 листопада, 15:41 • 10299 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 12963 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 11073 перегляди
Публікації
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 18 листопада, 14:26 • 28908 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
Ексклюзив
18 листопада, 14:10 • 45598 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 93027 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 122616 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 113436 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Педро Санчес
Мухаммед ібн Салман
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іспанія
Туреччина
Китай
Реклама
УНН Lite
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 11145 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 13040 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 15619 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ18 листопада, 10:16 • 33533 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo18 листопада, 10:02 • 35892 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
ATACMS
IRIS-T
MIM-104 Patriot

Трамп здивований тривалістю війни в Україні та має "ще одну справу з путіним"

Київ • УНН

 • 2848 перегляди

Дональд Трамп висловив здивування тривалістю війни в Україні, зазначивши, що вона триває довше, ніж він очікував. Заява пролунала під час зустрічі з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом.

Трамп здивований тривалістю війни в Україні та має "ще одну справу з путіним"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову прокоментував ситуацію в Україні, заявивши, що засмучений тим, що війна затягнулася більше, ніж він передбачав. Про це інформує УНН з посиланням на Сlash Report.

Деталі

Під час зустрічі зі спадковим принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом Трамп вкотре наголосив, що "на його рахунку завершення восьми воєн". Згадав і про очільника кремля володимира путіна.

"У мене ще одна справа з путіним. Я трохи здивований путіним. Це триває довше, ніж я думав", - сказав Трамп.   

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп прийняв спадкоємного принца Мухаммеда бін Салмана у Білому домі, прагнучи відновити його світовий імідж після вбивства Джамаля Хашоггі та поглибити зв'язки з Вашингтоном. Зустріч була присвячена розвитку безпекових зв'язків, співпраці в цивільній ядерній галузі та багатомільярдним діловим угодам.

Трамп погодився на санкційний закон проти рф, але є умова18.11.25, 03:25 • 18358 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Мухаммед ібн Салман
Дональд Трамп
Саудівська Аравія
Сполучені Штати Америки
Україна