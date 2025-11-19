Трамп здивований тривалістю війни в Україні та має "ще одну справу з путіним"
Київ • УНН
Дональд Трамп висловив здивування тривалістю війни в Україні, зазначивши, що вона триває довше, ніж він очікував. Заява пролунала під час зустрічі з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову прокоментував ситуацію в Україні, заявивши, що засмучений тим, що війна затягнулася більше, ніж він передбачав. Про це інформує УНН з посиланням на Сlash Report.
Деталі
Під час зустрічі зі спадковим принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом Трамп вкотре наголосив, що "на його рахунку завершення восьми воєн". Згадав і про очільника кремля володимира путіна.
"У мене ще одна справа з путіним. Я трохи здивований путіним. Це триває довше, ніж я думав", - сказав Трамп.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп прийняв спадкоємного принца Мухаммеда бін Салмана у Білому домі, прагнучи відновити його світовий імідж після вбивства Джамаля Хашоггі та поглибити зв'язки з Вашингтоном. Зустріч була присвячена розвитку безпекових зв'язків, співпраці в цивільній ядерній галузі та багатомільярдним діловим угодам.
