Трамп приймає спадкоємного принца Саудівської Аравії: що знаменує візит та чого очікують сторони

У вівторок Президент США Дональд Трамп приймав у Білому домі спадкоємного принца Мухаммеда бін Салмана. Фактичний правитель Саудівської Аравії прагнув відновити свій світовий імідж після вбивства журналіста Джамаля Хашоггі у 2018 році та поглибити зв'язки з Вашингтоном, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Під час першого візиту до Білого дому за понад сім років, спадкоємного принца зустріли з пишною помпою та церемонією, яку очолив Трамп на Південній галявині, включаючи військову почесну варту, гарматний салют та проліт американських військових літаків.

Очікується, що переговори між двома лідерами сприятимуть розвитку зв'язків у сфері безпеки, співпраці в цивільній ядерній галузі та багатомільярдних ділових угод з королівством. Але, ймовірно, не буде жодного значного прориву в нормалізації зв'язків Саудівської Аравії з Ізраїлем, незважаючи на тиск з боку Трампа щодо такого знакового кроку.

Видання додає, що зустріч підкреслює ключові відносини – між найбільшою економікою світу та провідним експортером нафти – яким Трамп надав високий пріоритет у своєму другому терміні, оскільки міжнародне обурення навколо вбивства Хашоггі, саудівського інсайдера, який став критиком, поступово згасає.

Розвідка США дійшла висновку, що бін Салман схвалив захоплення або вбивство Хашоггі в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. Кронпринц заперечив наказ про операцію, але визнав відповідальність як фактичний правитель королівства.

Теплий прийом бін Салмана у Вашингтоні є останньою ознакою того, що відносини оговталися від глибокої напруги, спричиненої вбивством Хашоггі.

Трамп зустрів бін Салмана посмішкою та рукостисканням на червоній доріжці, а десятки військовослужбовців вишикувалися по периметру. Лімузин супроводжував по Південній доріжці кінна почесна варта армії США. Потім двоє лідерів подивилися в небо, коли над головою прогриміли винищувачі, перш ніж Трамп провів свого гостя всередину.

Перш ніж сісти за місце для переговорів, двоє лідерів дружньо поспілкувалися, поки Трамп провів бін Салману екскурсію президентськими портретами, що вишикувалися на стіні біля Овального кабінету.

Протягом дня дипломатії Білого дому бін Салман проведе переговори з Трампом в Овальному кабінеті, пообідає в залі Кабінету міністрів і ввечері відвідає офіційну вечерю в чорних краватках, що надасть йому багатьох атрибутів державного візиту. Прапори США та Саудівської Аравії прикрашені ліхтарними стовпами перед Білим домом.

За даними Reuters, Трамп очікує розвинути інвестиційну обіцянку Саудівської Аравії на суму 600 мільярдів доларів, дану під час його візиту до королівства в травні, яка включатиме оголошення про десятки цільових проектів, повідомив високопоставлений чиновник адміністрації США.

Додамо

США та Саудівська Аравія були готові укласти угоди у вівторок щодо продажу оборонної продукції, посилення співпраці в галузі цивільної ядерної енергетики та багатомільярдних інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту США, повідомив чиновник на умовах анонімності.

Трамп заявив журналістам у понеділок: "Ми продаватимемо" F-35 Саудівській Аравії, яка запросила купити 48 сучасних літаків.

Це буде перший продаж США винищувачів Саудівській Аравії та ознаменує значний зсув у політиці. Ця угода може змінити військовий баланс на Близькому Сході та перевірити визначення Вашингтона щодо збереження того, що США називають "якісною військовою перевагою Ізраїлю". Досі Ізраїль був єдиною країною на Близькому Сході, яка мала F-35.

Окрім військового обладнання, саудівський лідер прагне нових гарантій безпеки. Більшість експертів очікують, що Трамп видасть виконавчий указ, який створить оборонний пакт, подібний до того, який він нещодавно уклав з Катаром, але все ще не дотягує до ратифікованого Конгресом договору за зразком НАТО, якого спочатку прагнули саудівці.