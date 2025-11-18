$42.070.02
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – Зеленський
18:35 • 5850 перегляди
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
16:46 • 16159 перегляди
Укренерго запроваджує погодинні відключення світла на всю середу, 19 листопада
Ексклюзив
14:29 • 25705 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
14:10 • 36413 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
14:05 • 22158 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
18 листопада, 12:54 • 24012 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
18 листопада, 11:49 • 25960 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 25632 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
18 листопада, 07:59 • 31739 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Трамп приймає спадкоємного принца Саудівської Аравії: що знаменує візит та чого очікують сторони

Київ • УНН

 • 1396 перегляди

Президент США Дональд Трамп прийняв спадкоємного принца Мухаммеда бін Салмана у Білому домі, прагнучи відновити його світовий імідж після вбивства Джамаля Хашоггі та поглибити зв'язки з Вашингтоном. Зустріч була присвячена розвитку безпекових зв'язків, співпраці в цивільній ядерній галузі та багатомільярдним діловим угодам.

Трамп приймає спадкоємного принца Саудівської Аравії: що знаменує візит та чого очікують сторони

У вівторок Президент США Дональд Трамп приймав у Білому домі спадкоємного принца Мухаммеда бін Салмана. Фактичний правитель Саудівської Аравії прагнув відновити свій світовий імідж після вбивства журналіста Джамаля Хашоггі у 2018 році та поглибити зв'язки з Вашингтоном, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Під час першого візиту до Білого дому за понад сім років, спадкоємного принца зустріли з пишною помпою та церемонією, яку очолив Трамп на Південній галявині, включаючи військову почесну варту, гарматний салют та проліт американських військових літаків.

Очікується, що переговори між двома лідерами сприятимуть розвитку зв'язків у сфері безпеки, співпраці в цивільній ядерній галузі та багатомільярдних ділових угод з королівством. Але, ймовірно, не буде жодного значного прориву в нормалізації зв'язків Саудівської Аравії з Ізраїлем, незважаючи на тиск з боку Трампа щодо такого знакового кроку.

Видання додає, що зустріч підкреслює ключові відносини – між найбільшою економікою світу та провідним експортером нафти – яким Трамп надав високий пріоритет у своєму другому терміні, оскільки міжнародне обурення навколо вбивства Хашоггі, саудівського інсайдера, який став критиком, поступово згасає.

Розвідка США дійшла висновку, що бін Салман схвалив захоплення або вбивство Хашоггі в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. Кронпринц заперечив наказ про операцію, але визнав відповідальність як фактичний правитель королівства.

Теплий прийом бін Салмана у Вашингтоні є останньою ознакою того, що відносини оговталися від глибокої напруги, спричиненої вбивством Хашоггі.

Трамп зустрів бін Салмана посмішкою та рукостисканням на червоній доріжці, а десятки військовослужбовців вишикувалися по периметру. Лімузин супроводжував по Південній доріжці кінна почесна варта армії США. Потім двоє лідерів подивилися в небо, коли над головою прогриміли винищувачі, перш ніж Трамп провів свого гостя всередину.

Перш ніж сісти за місце для переговорів, двоє лідерів дружньо поспілкувалися, поки Трамп провів бін Салману екскурсію президентськими портретами, що вишикувалися на стіні біля Овального кабінету.

Протягом дня дипломатії Білого дому бін Салман проведе переговори з Трампом в Овальному кабінеті, пообідає в залі Кабінету міністрів і ввечері відвідає офіційну вечерю в чорних краватках, що надасть йому багатьох атрибутів державного візиту. Прапори США та Саудівської Аравії прикрашені ліхтарними стовпами перед Білим домом.

За даними Reuters, Трамп очікує розвинути інвестиційну обіцянку Саудівської Аравії на суму 600 мільярдів доларів, дану під час його візиту до королівства в травні, яка включатиме оголошення про десятки цільових проектів, повідомив високопоставлений чиновник адміністрації США.

Саудівський принц має намір тиснути на Трампа для припинення війни в Судані18.11.25, 16:21 • 1676 переглядiв

Додамо

США та Саудівська Аравія були готові укласти угоди у вівторок щодо продажу оборонної продукції, посилення співпраці в галузі цивільної ядерної енергетики та багатомільярдних інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту США, повідомив чиновник на умовах анонімності.

Трамп заявив журналістам у понеділок: "Ми продаватимемо" F-35 Саудівській Аравії, яка запросила купити 48 сучасних літаків.

Це буде перший продаж США винищувачів Саудівській Аравії та ознаменує значний зсув у політиці. Ця угода може змінити військовий баланс на Близькому Сході та перевірити визначення Вашингтона щодо збереження того, що США називають "якісною військовою перевагою Ізраїлю". Досі Ізраїль був єдиною країною на Близькому Сході, яка мала F-35.

Окрім військового обладнання, саудівський лідер прагне нових гарантій безпеки. Більшість експертів очікують, що Трамп видасть виконавчий указ, який створить оборонний пакт, подібний до того, який він нещодавно уклав з Катаром, але все ще не дотягує до ратифікованого Конгресом договору за зразком НАТО, якого спочатку прагнули саудівці.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Енергетика
Електроенергія
Ізраїль
Мухаммед ібн Салман
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Білий дім
Reuters
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Стамбул
Саудівська Аравія
Катар
Сполучені Штати Америки