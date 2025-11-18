Трамп погодився на санкційний закон проти рф, але є умова

$42.040.02
48.980.10
ukenru
17 листопада, 16:21 • 15974 перегляди
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 31322 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 28501 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 29371 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 27735 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 22102 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 52700 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 26207 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 19947 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 22476 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3м/с
83%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Окупантів у північному Куп’янську відрізали від основних поставок – Трегубов17 листопада, 17:58 • 4568 перегляди
Порівняв Україну з алкоголіком, а допомогу ЄС із ящиком горілки: Орбан цинічно відреагував на лист президентки Єврокомісії17 листопада, 18:41 • 3812 перегляди
Обрання запобіжного заходу Чернишову: суд оголосив про паузу в засіданні до завтра17 листопада, 19:04 • 6174 перегляди
Вчені виявили загублений континент Землі, який зник 155 мільйонів років тому17 листопада, 19:09 • 8098 перегляди
У НАТО пояснили, чому не збивають російські ракети над Україною01:39 • 7112 перегляди
Публікації
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 52700 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 86383 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 79451 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 136577 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 114137 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Борис Пісторіус
Олег Синєгубов
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Сектор Газа
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання17 листопада, 13:40 • 21393 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety17 листопада, 09:03 • 29941 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 30430 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 24079 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 43225 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Трамп погодився на санкційний закон проти рф, але є умова

Київ • УНН

 • 1132 перегляди

Президент США Дональд Трамп підтримає законопроєкт про санкції проти Росії, якщо йому залишать право остаточно визначати їх застосування. Білий дім домагатиметься чітких положень у законопроєкті, що забезпечать вирішальний вплив Трампа на запровадження санкцій.

Трамп погодився на санкційний закон проти рф, але є умова

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що підтримає законопроєкт про запровадження санкцій проти росії, якщо йому залишать право остаточно визначати, чи застосовувати такі обмеження. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Він його підпише. Він дав про це знати вчора ввечері

- повідомив високопоставлений представник Білого дому.

За його словами, адміністрація Білого дому домагатиметься чітких положень у законопроєкті, які забезпечать збереження за Трампом вирішального впливу на запровадження санкцій.

Для Білого дому і президента завжди було важливо, щоб у пакеті санкцій було положення, яке гарантує президенту право остаточного ухвалення рішення щодо санкцій. Тому, якщо це буде включено, я думаю, президент розгляне можливість підписання законопроєкту

- зазначив чиновник.

Водночас він додав, що Білий дім продовжує вести переговори з рф про припинення війни в Україні.

"Ми, безумовно, все ще працюємо над цим. Просто це не було в центрі новин, тому що у нас і так багато всього відбувається", - пояснив представник адміністрації.

Нагадаємо

Конгрес США розпочав роботу над двопартійним законопроєктом про санкції проти росії. Він надасть президенту Трампу право запроваджувати вторинні санкції та мита проти країн, що купують російську нафту та газ.

Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg17.11.25, 06:28 • 22476 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Конгрес США
Білий дім
Reuters
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна