Трамп погодився на санкційний закон проти рф, але є умова

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що підтримає законопроєкт про запровадження санкцій проти росії, якщо йому залишать право остаточно визначати, чи застосовувати такі обмеження. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Він його підпише. Він дав про це знати вчора ввечері - повідомив високопоставлений представник Білого дому.

За його словами, адміністрація Білого дому домагатиметься чітких положень у законопроєкті, які забезпечать збереження за Трампом вирішального впливу на запровадження санкцій.

Для Білого дому і президента завжди було важливо, щоб у пакеті санкцій було положення, яке гарантує президенту право остаточного ухвалення рішення щодо санкцій. Тому, якщо це буде включено, я думаю, президент розгляне можливість підписання законопроєкту - зазначив чиновник.

Водночас він додав, що Білий дім продовжує вести переговори з рф про припинення війни в Україні.

"Ми, безумовно, все ще працюємо над цим. Просто це не було в центрі новин, тому що у нас і так багато всього відбувається", - пояснив представник адміністрації.

Нагадаємо

Конгрес США розпочав роботу над двопартійним законопроєктом про санкції проти росії. Він надасть президенту Трампу право запроваджувати вторинні санкції та мита проти країн, що купують російську нафту та газ.

Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg