Трамп согласился на санкционный закон против РФ, но есть условие

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что поддержит законопроект о введении санкций против России, если ему оставят право окончательно определять, применять ли такие ограничения. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

Он его подпишет. Он дал об этом знать вчера вечером - сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

По его словам, администрация Белого дома будет добиваться четких положений в законопроекте, которые обеспечат сохранение за Трампом решающего влияния на введение санкций.

Для Белого дома и президента всегда было важно, чтобы в пакете санкций было положение, гарантирующее президенту право окончательного принятия решения по санкциям. Поэтому, если это будет включено, я думаю, президент рассмотрит возможность подписания законопроекта - отметил чиновник.

В то же время он добавил, что Белый дом продолжает вести переговоры с РФ о прекращении войны в Украине.

"Мы, безусловно, все еще работаем над этим. Просто это не было в центре новостей, потому что у нас и так много всего происходит", - пояснил представитель администрации.

Напомним

Конгресс США начал работу над двухпартийным законопроектом о санкциях против России. Он предоставит президенту Трампу право вводить вторичные санкции и пошлины против стран, покупающих российскую нефть и газ.

