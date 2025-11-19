$42.070.02
22:19 • 3400 просмотра
Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для Patriot на сумму $105 млн
19:06 • 15375 просмотра
Испания гарантировала Украине миллиард евро ежегодно и новые пакеты ПВО и экономической помощи – Зеленский
18:35 • 22659 просмотра
Чернышова отправили под стражу с залогом в 51,6 млн грн
18 ноября, 16:46 • 24468 просмотра
Укрэнерго вводит почасовые отключения света на всю среду, 19 ноября
Эксклюзив
18 ноября, 14:29 • 33460 просмотра
В Одессе женщину, которая разбрасывала мусор, привязали скотчем к скамейке: в полиции отреагировали
Эксклюзив
18 ноября, 14:10 • 45278 просмотра
Биткойн перегрелся: финтех-эксперт Елена Соседка спрогнозировала, что будет с рынком крипты
18 ноября, 14:05 • 24252 просмотра
Испания выделяет Украине €1 млрд на американское оружие для ВСУ
18 ноября, 12:54 • 25444 просмотра
Долгое время работали со спецслужбами РФ: Туск заявил, что диверсии на железной дороге в Польше совершили украинцы
18 ноября, 11:49 • 26576 просмотра
Какой будет погода в Украине 19 ноября: синоптик Диденко озвучила прогноз на среду
18 ноября, 08:43 • 26197 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф присоединится к переговорам с Зеленским в Турции - Reuters
Трамп удивлен продолжительностью войны в Украине и имеет "еще одно дело с путиным"

Киев • УНН

 • 1870 просмотра

Дональд Трамп выразил удивление продолжительностью войны в Украине, отметив, что она длится дольше, чем он ожидал. Заявление прозвучало во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.

Трамп удивлен продолжительностью войны в Украине и имеет "еще одно дело с путиным"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп снова прокомментировал ситуацию в Украине, заявив, что расстроен тем, что война затянулась больше, чем он предполагал. Об этом информирует УНН со ссылкой на Сlash Report.

Детали

Во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Трамп в очередной раз подчеркнул, что "на его счету завершение восьми войн". Упомянул и о главе кремля владимире путине.

"У меня еще одно дело с путиным. Я немного удивлен путиным. Это длится дольше, чем я думал", - сказал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп принял наследного принца Мухаммеда бин Салмана в Белом доме, стремясь восстановить его мировой имидж после убийства Джамаля Хашогги и углубить связи с Вашингтоном. Встреча была посвящена развитию связей в сфере безопасности, сотрудничеству в гражданской ядерной отрасли и многомиллиардным деловым соглашениям.

Трамп согласился на санкционный закон против РФ, но есть условие18.11.25, 03:25 • 18320 просмотров

Вита Зеленецкая

