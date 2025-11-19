Трамп удивлен продолжительностью войны в Украине и имеет "еще одно дело с путиным"
Киев • УНН
Дональд Трамп выразил удивление продолжительностью войны в Украине, отметив, что она длится дольше, чем он ожидал. Заявление прозвучало во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп снова прокомментировал ситуацию в Украине, заявив, что расстроен тем, что война затянулась больше, чем он предполагал. Об этом информирует УНН со ссылкой на Сlash Report.
Детали
Во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Трамп в очередной раз подчеркнул, что "на его счету завершение восьми войн". Упомянул и о главе кремля владимире путине.
"У меня еще одно дело с путиным. Я немного удивлен путиным. Это длится дольше, чем я думал", - сказал Трамп.
Напомним
Президент США Дональд Трамп принял наследного принца Мухаммеда бин Салмана в Белом доме, стремясь восстановить его мировой имидж после убийства Джамаля Хашогги и углубить связи с Вашингтоном. Встреча была посвящена развитию связей в сфере безопасности, сотрудничеству в гражданской ядерной отрасли и многомиллиардным деловым соглашениям.
Трамп согласился на санкционный закон против РФ, но есть условие18.11.25, 03:25 • 18320 просмотров