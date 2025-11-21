Адміністрація Трампа закрила угорську редакцію "Радіо Свобода"
Київ • УНН
Агентство Сполучених Штатів Америки з глобальних медіа вирішило закрити Szabad Europa, угорську редакцію "Радіо Свобода", з 21 листопада 2025 року. Причини припинення роботи не розголошуються, попри попередні звинувачення у надмірній критиці прем'єра Віктора Орбана.
Агентство США з глобальних медіа ухвалило рішення припинити роботу Szabad Europa - угорську редакцію "Радіо Свобода", яку раніше звинувачували в надмірній критиці прем’єра Віктора Орбана. Про це інформує УНН з посиланням на сайт видання.
Деталі
Зазначається, що діяльність Szabad Europa буде припинена з 21 листопада 2025 року.
Протягом останніх років наші співробітники з відданістю та найвищою майстерністю журналістики працювали над тим, щоб надавати угорським читачам незалежну та об'єктивну інформацію. Дякуємо за довіру, інтерес та підтримку, які ми отримали від нашої аудиторії
У виданні не розкрили причин припинення роботи.
Нагадаємо
7 листопада премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з президентом США Трампом у Білому Домі. Угорський прем'єр під час цієї зустрічі заявив, що Україна все ще може виграти війну, але, за його твердженнями, це буде "дивом". На це погодився американський лідер.
Сполучені Штати надали Угорщині річне звільнення від санкцій за використання російської нафти та газу після зустрічі прем'єр-міністра Орбана з президентом Трампом. Угорщина зобов'язалася закуповувати скраплений природний газ у США на суму близько 600 мільйонів доларів.