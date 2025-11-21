Адміністрація Трампа закрила угорську редакцію "Радіо Свобода"

$42.090.00
22:25 • 1726 перегляди
США очікують від України проєкт мирної угоди до 27 листопада
21:45 • 4798 перегляди
Зеленський про зустріч із фракцією: ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу
20:30 • 10577 перегляди
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28
17:57 • 20899 перегляди
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
20 листопада, 16:14 • 40673 перегляди
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
20 листопада, 15:56 • 35854 перегляди
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Ексклюзив
20 листопада, 15:30 • 53578 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
20 листопада, 13:38 • 61597 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Ексклюзив
20 листопада, 13:09 • 64016 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
20 листопада, 12:48 • 27230 перегляди
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперникаPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 28846 перегляди
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 39081 перегляди
путінський патріарх кирил після обстрілу Тернополя заявив, що росія у війні не порушує заповідь "не убий"20 листопада, 17:33 • 10236 перегляди
Кількість жертв російської атаки на Тернопіль зросла до 27: з-під завалів дістали тіло жінки18:18 • 5052 перегляди
Зустріч Зеленського із фракцією “Слуга народу” завершилася20:00 • 6648 перегляди
Публікації
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 39139 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Ексклюзив
20 листопада, 15:30 • 53581 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації20 листопада, 13:38 • 61597 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
Ексклюзив
20 листопада, 13:09 • 64016 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях20 листопада, 12:24 • 63957 перегляди
УНН Lite
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 28894 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 42864 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 65165 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 61774 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 62564 перегляди
Адміністрація Трампа закрила угорську редакцію "Радіо Свобода"

Київ • УНН

 • 704 перегляди

Агентство Сполучених Штатів Америки з глобальних медіа вирішило закрити Szabad Europa, угорську редакцію "Радіо Свобода", з 21 листопада 2025 року. Причини припинення роботи не розголошуються, попри попередні звинувачення у надмірній критиці прем'єра Віктора Орбана.

Адміністрація Трампа закрила угорську редакцію "Радіо Свобода"

Агентство США з глобальних медіа ухвалило рішення припинити роботу Szabad Europa - угорську редакцію "Радіо Свобода", яку раніше звинувачували в надмірній критиці прем’єра Віктора Орбана. Про це інформує УНН з посиланням на сайт видання.  

Деталі

Зазначається, що діяльність Szabad Europa буде припинена з 21 листопада 2025 року.

Протягом останніх років наші співробітники з відданістю та найвищою майстерністю журналістики працювали над тим, щоб надавати угорським читачам незалежну та об'єктивну інформацію. Дякуємо за довіру, інтерес та підтримку, які ми отримали від нашої аудиторії

- йдеться у дописі.

У виданні не розкрили причин припинення роботи.

Нагадаємо 

7 листопада премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з президентом США Трампом у Білому Домі. Угорський прем'єр під час цієї зустрічі заявив, що Україна все ще може виграти війну, але, за його твердженнями, це буде "дивом". На це погодився американський лідер.

Сполучені Штати надали Угорщині річне звільнення від санкцій за використання російської нафти та газу після зустрічі прем'єр-міністра Орбана з президентом Трампом. Угорщина зобов'язалася закуповувати скраплений природний газ у США на суму близько 600 мільйонів доларів.

Віта Зеленецька

