Администрация Трампа закрыла венгерскую редакцию "Радио Свобода"

Агентство США по глобальным медиа приняло решение прекратить работу Szabad Europa - венгерской редакции "Радио Свобода", которую ранее обвиняли в чрезмерной критике премьера Виктора Орбана. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт издания.

Отмечается, что деятельность Szabad Europa будет прекращена с 21 ноября 2025 года.

В течение последних лет наши сотрудники с преданностью и высочайшим мастерством журналистики работали над тем, чтобы предоставлять венгерским читателям независимую и объективную информацию. Спасибо за доверие, интерес и поддержку, которые мы получили от нашей аудитории