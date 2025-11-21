Администрация Трампа закрыла венгерскую редакцию "Радио Свобода"
Киев • УНН
Агентство Соединенных Штатов Америки по глобальным медиа решило закрыть Szabad Europa, венгерскую редакцию "Радио Свобода", с 21 ноября 2025 года. Причины прекращения работы не разглашаются, несмотря на предыдущие обвинения в чрезмерной критике премьера Виктора Орбана.
Подробности
Отмечается, что деятельность Szabad Europa будет прекращена с 21 ноября 2025 года.
В течение последних лет наши сотрудники с преданностью и высочайшим мастерством журналистики работали над тем, чтобы предоставлять венгерским читателям независимую и объективную информацию. Спасибо за доверие, интерес и поддержку, которые мы получили от нашей аудитории
В издании не раскрыли причин прекращения работы.
Напомним
7 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с президентом США Трампом в Белом Доме. Венгерский премьер во время этой встречи заявил, что Украина все еще может выиграть войну, но, по его утверждениям, это будет "чудом". На это согласился американский лидер.
Соединенные Штаты предоставили Венгрии годовое освобождение от санкций за использование российской нефти и газа после встречи премьер-министра Орбана с президентом Трампом. Венгрия обязалась закупать сжиженный природный газ у США на сумму около 600 миллионов долларов.