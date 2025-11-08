США дали Угорщині звільнення від санкцій проти рф після теплої зустрічі Трампа та Орбана - Reuters

Сполучені Штати надали Угорщині звільнення від санкцій США за використання російської нафти та газу на рік, заявив у п'ятницю представник Білого дому після того, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наполягав на відстрочці під час дружньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Минулого місяця Трамп ввів санкції, пов'язані з Україною, проти російських нафтових компаній "лукойл" і "роснефть", що несло загрозу подальших санкцій проти компаній у країнах, які купують нафту у цих компаній.

Орбан, давній союзник Трампа, зустрівся з ним у Білому домі у п'ятницю, провівши першу двосторонню зустріч після повернення республіканця до влади. Він пояснив, чому його країні необхідно використати російську нафту, тоді як Трамп тисне на Європу, вимагаючи від неї припинити це.

Орбан заявив, що це питання життєво важливе для Угорщини, яка є європейською країною, і пообіцяв викласти "наслідки для угорського народу та угорської економіки, якщо не отримувати нафту та газ із росії".

Трамп, прагнучи чинити тиск на москву, щоб вона припинила війну з Україною, виглядав співчутливим до позиції Орбана, пише видання.

"Ми розглядаємо це питання, тому що для нього зовсім інша справа отримувати нафту та газ з інших регіонів, - сказав Трамп. - Як ви знаєте, у них немає переваги у вигляді виходу до моря. Це велика країна, велика країна, але вони не мають моря. Вони не мають портів".

"Але багато європейських країн купують нафту і газ у росії, і роблять це вже багато років, - додав Трамп. І я спитав: „Що це взагалі означає?""

Представник Білого дому зазначив, що, окрім звільнення від санкцій, Угорщина зобов'язалася закуповувати скраплений природний газ у США за контрактами на суму близько 600 мільйонів доларів.

Угорщина зберігає залежність від російських енергоносіїв з початку війни в Україні у 2022 році, що викликало критику з боку низки країн Європейського Союзу та НАТО.

Дані Міжнародного валютного фонду показують, що у 2024 році Угорщина залежала від росії на 74% щодо газу та на 86% щодо нафти, попереджаючи, що припинення постачання російського природного газу в усьому ЄС може призвести до втрат в Угорщині, що перевищить 4% ВВП.

Доповнюється...