Управитель НПЗ в Угорщині та Словаччині Mol заявила про можливість заміни більшості нафти рф перед зустріччю Орбана і Трампа

Єдина угорська нафтопереробна компанія Mol, яка управляє НПЗ в Угорщині та Словаччині, заявила, що може закуповувати більшу частину нафти з неросійських джерел, що свідчить про зміну тону перед важливою зустріччю між президентом США Дональдом Трампом і прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо російських нафтових санкцій, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Mol Nyrt., що експлуатує нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, заявила, що трубопровід з Хорватії може бути альтернативою для приблизно 80% її поставок, якщо потік російської нафти по трубопроводу "Дружба" через Україну припиниться.

Заява пролунала за кілька годин до зустрічі Орбана та Трампа в Білому домі в п'ятницю, де угорський лідер прагне отримати звільнення від санкцій США щодо російської нафти, повідомляло раніше Bloomberg.

Орбан збирається переконувати Трампа звільнити Угорщину від санкцій проти російської нафти

"Якщо потік сирої нафти через нафтопровід "Дружба" значно скоротиться, Mol може збільшити використання Адріатичного трубопроводу та постачати близько 80% нафти, що використовується на її нафтопереробних заводах, що не мають виходу до моря, хоча це спричинить вищі технічні ризики та логістичні витрати", – ідеться у звіті Mol про прибутки, опублікованому в п'ятницю.

Ця заява знаменує собою поворотний момент після багатомісячних заяв Орбана та Mol про те, що країна, що не має виходу до моря, не має альтернативи москві в плані енергетики. Угорщина збільшила закупівлі російської енергії після вторгнення москви в Україну у 2022 році - до такої міри, що близько 90% імпорту нафти вона отримує з москви.

Країна отримала тимчасове полегшення від санкцій ЄС та користується нижчими цінами на російське паливо, що допомогло Mol розширити маржу переробки, що збільшило її прибутки у третьому кварталі.

Неможливість отримати відстрочку означатиме "важкі часи" для угорців, заявив Орбан ЗМІ дорогою до Вашингтона у четвер.

Оскільки ЄС планує поступово відмовитися від усього імпорту російських енергоносіїв після 2027 року, Mol доведеться відмовитися від російської нафти. Питання в тому, скільки часу у неї буде на це в результаті санкцій США. Mol заявила, що "обережно просувається" з модернізацією своїх нафтопереробних заводів в Угорщині та Словаччині, щоб збільшити потужності з переробки неросійської нафти.

"Майбутнє Mol залежить, перш за все, від поступової відмови від російської сирої нафти, - написав у записці для клієнтів аналітик Erste Bank Тамаш Плетцер. - Орбан зустрічається з Трампом у Вашингтоні, і це буде вирішальна зустріч у цьому плані".

Досі адміністрація Орбана та Mol послідовно применшували потенційну роль Адріатичного трубопроводу для постачання нафти, стверджуючи, що статус Угорщини, яка не має виходу до моря, робить росію єдиним ефективним джерелом. Також триває суперечка щодо пропускної здатності хорватського трубопроводу.

Це не єдиний головний біль для Mol та її голови правління та керівника Жолта Гернаді, який супроводжував Орбана до Вашингтона у складі ділової делегації.

Збитки, спричинені великою пожежею на угорському нафтопереробному заводі Mol минулого місяця, знизять обсяг виробництва на цілих 300 000 тонн на місяць, доки не буде завершено ремонт, йдеться в першій оцінці збитків від Mol. Зараз прогнозується, що цього року на рівні групи буде перероблено 11,5 мільйона тонн нафти, порівняно з запланованими 12 мільйонами тонн.

