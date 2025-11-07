Управляющий НПЗ в Венгрии и Словакии Mol заявил о возможности замены большей части нефти рф перед встречей Орбана с Трампом

Единственная венгерская нефтеперерабатывающая компания Mol, управляющая НПЗ в Венгрии и Словакии, заявила, что может закупать большую часть нефти из нероссийских источников, что свидетельствует об изменении тона перед важной встречей между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по российским нефтяным санкциям, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Mol Nyrt., эксплуатирующая нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии, заявила, что трубопровод из Хорватии может быть альтернативой для примерно 80% ее поставок, если поток российской нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину прекратится.

Заявление прозвучало за несколько часов до встречи Орбана и Трампа в Белом доме в пятницу, где венгерский лидер стремится получить освобождение от санкций США в отношении российской нефти, сообщало ранее Bloomberg.

"Если поток сырой нефти через нефтепровод "Дружба" значительно сократится, Mol может увеличить использование Адриатического трубопровода и поставлять около 80% нефти, используемой на ее нефтеперерабатывающих заводах, не имеющих выхода к морю, хотя это повлечет за собой более высокие технические риски и логистические затраты", – говорится в отчете Mol о прибыли, опубликованном в пятницу.

Это заявление знаменует собой поворотный момент после многомесячных заявлений Орбана и Mol о том, что страна, не имеющая выхода к морю, не имеет альтернативы москве в плане энергетики. Венгрия увеличила закупки российской энергии после вторжения москвы в Украину в 2022 году - до такой степени, что около 90% импорта нефти она получает от москвы.

Страна получила временное облегчение от санкций ЕС и пользуется более низкими ценами на российское топливо, что помогло Mol расширить маржу переработки, что увеличило ее прибыль в третьем квартале.

Невозможность получить отсрочку будет означать "тяжелые времена" для венгров, заявил Орбан СМИ по дороге в Вашингтон в четверг.

Поскольку ЕС планирует постепенно отказаться от всего импорта российских энергоносителей после 2027 года, Mol придется отказаться от российской нефти. Вопрос в том, сколько времени у нее будет на это в результате санкций США. Mol заявила, что "осторожно продвигается" с модернизацией своих нефтеперерабатывающих заводов в Венгрии и Словакии, чтобы увеличить мощности по переработке нероссийской нефти.

"Будущее Mol зависит, прежде всего, от постепенного отказа от российской сырой нефти, - написал в записке для клиентов аналитик Erste Bank Тамаш Плетцер. - Орбан встречается с Трампом в Вашингтоне, и это будет решающая встреча в этом плане".

До сих пор администрация Орбана и Mol последовательно приуменьшали потенциальную роль Адриатического трубопровода для поставки нефти, утверждая, что статус Венгрии, не имеющей выхода к морю, делает россию единственным эффективным источником. Также продолжается спор относительно пропускной способности хорватского трубопровода.

Это не единственная головная боль для Mol и ее председателя правления и руководителя Жолта Гернади, который сопровождал Орбана в Вашингтон в составе деловой делегации.

Убытки, вызванные крупным пожаром на венгерском нефтеперерабатывающем заводе Mol в прошлом месяце, снизят объем производства на целых 300 000 тонн в месяц, пока не будет завершен ремонт, говорится в первой оценке убытков от Mol. Сейчас прогнозируется, что в этом году на уровне группы будет переработано 11,5 миллиона тонн нефти, по сравнению с запланированными 12 миллионами тонн.

