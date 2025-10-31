Орбан собирается убедить Трампа освободить Венгрию от санкций против российской нефти

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, что на следующей неделе попытается убедить президента США Дональда Трампа предоставить Венгрии освобождение от недавно объявленных Вашингтоном санкций против российской нефти, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

На прошлой неделе администрация Трампа объявила о санкциях против крупнейших российских государственных нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл». Этот шаг может привести к вторичным санкциям их иностранных покупателей, включая клиентов в Индии, Китае и Центральной Европе.

В то время как большинство стран ЕС резко сократили или прекратили импорт российского ископаемого топлива после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года, Венгрия и Словакия сохранили свои поставки по трубопроводу. Венгрия даже увеличила долю российской нефти в своем энергобалансе.

Орбан, союзник Трампа, который, как ожидается, посетит Вашингтон на следующей неделе для своей первой двусторонней встречи с президентом США после его возвращения на пост в январе, давно утверждает, что у Венгрии, не имеющей выхода к морю, нет жизнеспособных альтернатив российской нефти, и что замещение этих поставок спровоцирует экономический коллапс. Критики оспаривают это утверждение.

Мы должны заставить американцев понять эту странную ситуацию, если мы хотим исключений из американских санкций, которые наносят удар по России - заявил Орбан в пятницу в интервью государственному радио.

Венгерский лидер, которого многие считают ближайшим партнером главы Кремля Владимира Путина в ЕС, поддерживает теплые отношения с Кремлем, несмотря на войну, и занял воинственную позицию в отношении Украины, изображая соседнюю страну как главную угрозу безопасности и экономике Венгрии, пишет издание.

Орбан заявил в пятницу, что и администрация США, и Москва стремятся к прекращению войны, но Украина и ЕС якобы являются главными препятствиями. Однако запланированная встреча между Трампом и Путиным в Будапеште недавно была отменена после того, как российские чиновники четко дали понять, что они выступают против немедленного прекращения огня в войне, отмечает издание.

Орбан сказал, что его в Вашингтон будет сопровождать «большая делегация» министров, экономических чиновников и советников по вопросам безопасности, целью которой будет «полный пересмотр» американо-венгерских отношений. Он сказал, что Будапешт надеется завершить пакет экономического сотрудничества с США, включая новые американские инвестиции в Венгрию.

Но любое соглашение, подчеркнул он, зависит от обеспечения дальнейшего доступа Венгрии к российским энергоносителям.

