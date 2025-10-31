$42.080.01
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
10:52 • 2256 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
09:39 • 13158 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
08:46 • 20369 просмотра
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
07:56 • 11836 просмотра
За взрыв на почте в Киеве задержали 40-летнего мужчину: он делал "сувениры из боеприпасов"
07:53 • 22689 просмотра
россия атаковала Украину ракетой, побудившей Трампа выйти из ядерного договора - Reuters
07:20 • 21407 просмотра
В Украину идет теплая погода с дождями в некоторых регионах: синоптик озвучила прогноз на 1 и 2 ноября
06:45 • 24147 просмотра
МАГАТЭ после атаки рф на Украину зафиксировало повреждение критических для ядерной безопасности подстанций
05:58 • 20968 просмотра
Российские атаки ночью повредили железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях: есть изменения в графике – Укрзализныця
30 октября, 16:50 • 43686 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Орбан собирается убедить Трампа освободить Венгрию от санкций против российской нефти

Киев • УНН

 • 788 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на следующей неделе попытается убедить президента США Дональда Трампа предоставить Венгрии исключение из санкций против российской нефти. Венгрия, не имеющая выхода к морю, утверждает об отсутствии жизнеспособных альтернатив российской нефти.

Орбан собирается убедить Трампа освободить Венгрию от санкций против российской нефти

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, что на следующей неделе попытается убедить президента США Дональда Трампа предоставить Венгрии освобождение от недавно объявленных Вашингтоном санкций против российской нефти, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

На прошлой неделе администрация Трампа объявила о санкциях против крупнейших российских государственных нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл». Этот шаг может привести к вторичным санкциям их иностранных покупателей, включая клиентов в Индии, Китае и Центральной Европе.

В то время как большинство стран ЕС резко сократили или прекратили импорт российского ископаемого топлива после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года, Венгрия и Словакия сохранили свои поставки по трубопроводу. Венгрия даже увеличила долю российской нефти в своем энергобалансе.

Орбан, союзник Трампа, который, как ожидается, посетит Вашингтон на следующей неделе для своей первой двусторонней встречи с президентом США после его возвращения на пост в январе, давно утверждает, что у Венгрии, не имеющей выхода к морю, нет жизнеспособных альтернатив российской нефти, и что замещение этих поставок спровоцирует экономический коллапс. Критики оспаривают это утверждение.

Мы должны заставить американцев понять эту странную ситуацию, если мы хотим исключений из американских санкций, которые наносят удар по России

- заявил Орбан в пятницу в интервью государственному радио.

Венгерский лидер, которого многие считают ближайшим партнером главы Кремля Владимира Путина в ЕС, поддерживает теплые отношения с Кремлем, несмотря на войну, и занял воинственную позицию в отношении Украины, изображая соседнюю страну как главную угрозу безопасности и экономике Венгрии, пишет издание.

Орбан заявил в пятницу, что и администрация США, и Москва стремятся к прекращению войны, но Украина и ЕС якобы являются главными препятствиями. Однако запланированная встреча между Трампом и Путиным в Будапеште недавно была отменена после того, как российские чиновники четко дали понять, что они выступают против немедленного прекращения огня в войне, отмечает издание.

Орбан сказал, что его в Вашингтон будет сопровождать «большая делегация» министров, экономических чиновников и советников по вопросам безопасности, целью которой будет «полный пересмотр» американо-венгерских отношений. Он сказал, что Будапешт надеется завершить пакет экономического сотрудничества с США, включая новые американские инвестиции в Венгрию.

Но любое соглашение, подчеркнул он, зависит от обеспечения дальнейшего доступа Венгрии к российским энергоносителям.

Юлия Шрамко

