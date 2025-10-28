Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico

Венгрия стремится объединить усилия с Чехией и Словакией для формирования альянса украиноскептиков в ЕС, сообщил Politico главный политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, пишет УНН.

Детали

Орбан надеется объединиться с Андреем Бабишем, чья правопопулистская партия победила на недавних парламентских выборах в Чехии, а также с премьер-министром Словакии Робертом Фицо для согласования позиций перед встречами лидеров ЕС, включая проведение предсаммитовых встреч, сообщил помощник.

Хотя прочного политического альянса пока не достигнуто, его формирование может существенно усложнить усилия ЕС по финансовой и военной поддержке Украины, пишет издание.

"Я думаю, что это произойдет - и будет становиться все заметнее", - сказал политический директор премьер-министра Балаж Орбан, отвечая на вопрос о возможности создания блока украиноскептиков в Европейском совете.

"Это очень хорошо сработало во время миграционного кризиса. Именно так мы смогли противостоять", - сказал он о так называемой группе "Вышеградская четверка", состоящей из Венгрии, Чехии, Словакии и Польши, когда, как пишет издание, евроскептическая партия "Право и справедливость" находилась у власти в Варшаве после 2015 года.

Как отмечает издание, новый альянс "Вышеградской четверки" будет состоять из трех, а не четырех членов. Нынешний правоцентристский премьер-министр Польши Дональд Туск твердо придерживается проукраинских взглядов и вряд ли вступит в какой-либо союз с Орбаном, пишет издание.

Дополнение

Премьер-министра Венгрии, который находится у власти последние 15 лет, в следующем году ожидает борьба за переизбрание. Согласно опросу общественного мнения издания, партия лидера оппозиции Петера Мадьяра "Тиса" сейчас популярнее партии Орбана "Фидес".