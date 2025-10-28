Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Київ • УНН
Угорщина прагне об'єднати зусилля з Чехією та Словаччиною для формування альянсу україноскептиків у ЄС. Це може ускладнити зусилля ЄС щодо фінансової та військової підтримки України.
Угорщина прагне об'єднати зусилля з Чехією та Словаччиною для формування альянсу україноскептиків у ЄС, повідомив Politico головний політичний радник прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан, пише УНН.
Деталі
Орбан сподівається об'єднатися з Андреєм Бабішем, чия правопопулістська партія перемогла на нещодавніх парламентських виборах у Чехії, а також із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо для узгодження позицій перед зустрічами лідерів ЄС, включаючи проведення передсамітових зустрічей, повідомив помічник.
Хоча міцного політичного альянсу поки що не досягнуто, його формування може суттєво ускладнити зусилля ЄС щодо фінансової та військової підтримки України, пише видання.
"Я думаю, що це станеться - і ставатиме все помітнішим", - сказав політичний директор прем'єр-міністра Балаж Орбан, відповідаючи на запитання про можливість створення блоку україноскептиків у Європейській раді.
"Це дуже добре спрацювало під час міграційної кризи. Саме так ми змогли протистояти", - сказав він про так звану групу "Вишеградська четвірка", яка складається з Угорщини, Чехії, Словаччини та Польщі, коли, як пише видання, євроскептична партія "Право і справедливість" перебувала при владі у Варшаві після 2015 року.
Як зазначає видання, новий альянс "Вишеградської четвірки" складатиметься із трьох, а не чотирьох членів. Нинішній правоцентристський прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск твердо дотримується проукраїнських поглядів і навряд чи вступить до якогось союзу з Орбаном, пише видання.
Доповнення
Прем'єр-міністра Угорщини, який перебуває при владі останні 15 років, наступного року очікує боротьба за переобрання. Згідно з опитуванням громадської думки видання, партія лідера опозиції Петера Мадьяра "Тиса" нині популярніша за партію Орбана "Фідес".