Орбан збирається переконувати Трампа звільнити Угорщину від санкцій проти російської нафти

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у п'ятницю, що намагатиметься переконати президента США Дональда Трампа надати Угорщині звільнення від нещодавно оголошених Вашингтоном санкцій проти російської нафти наступного тижня, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Минулого тижня адміністрація Трампа оголосила про санкції проти найбільших російських державних нафтових компаній "роснефть" та "лукойл". Цей крок може призвести до вторинних санкцій їхніх іноземних покупців, включаючи клієнтів в Індії, Китаї та Центральній Європі.

У той час, як більшість країн ЄС різко скоротили або припинили імпорт російського викопного палива після повномасштабного вторгнення рф в Україну 24 лютого 2022 року, Угорщина та Словаччина зберегли свої поставки трубопроводом. Угорщина навіть збільшила частку російської нафти у своєму енергобалансі.

Орбан, союзник Трампа, який, як очікується, відвідає Вашингтон наступного тижня для своєї першої двосторонньої зустрічі з президентом США після його повернення на посаду в січні, давно стверджує, що в Угорщини, що не має виходу до моря, немає життєздатних альтернатив російській нафті, і що заміщення цих поставок спровокує економічний колапс. Критики заперечують це твердження.

Ми маємо змусити американців зрозуміти цю дивну ситуацію, якщо ми хочемо винятків з американських санкцій, які завдають удару по росії - заявив Орбан у п'ятницю в інтерв'ю державному радіо.

Угорський лідер, якого багато хто вважає найближчим партнером глави кремля володимира путіна в ЄС, підтримує теплі відносини з кремлем, попри війну, і зайняв войовничу позицію щодо України, зображуючи сусідню країну як головну загрозу безпеці та економіці Угорщини, пише видання.

Орбан заявив у п’ятницю, що і адміністрація США, і москва прагнуть припинення війни, але Україна та ЄС нібито є головними перешкодами. Однак заплановану зустріч між Трампом і путіним у Будапешті нещодавно було скасовано після того, як російські чиновники чітко дали зрозуміти, що вони виступають проти негайного припинення вогню в війні, зазначає видання.

Орбан сказав, що його до Вашингтона супроводжуватиме "велика делегація" міністрів, економічних чиновників та радників з питань безпеки, метою якої буде "повний перегляд" американо-угорських відносин. Він сказав, що Будапешт сподівається завершити пакет економічної співпраці зі США, включаючи нові американські інвестиції в Угорщину.

Але будь-яка угода, наголосив він, залежить від забезпечення подальшого доступу Угорщини до російських енергоносіїв.

Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico