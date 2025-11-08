США дали Венгрии освобождение от санкций против РФ после теплой встречи Трампа и Орбана - Reuters

ukenru
08:59 • 74 просмотра
РФ ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
08:00 • 5716 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
7 ноября, 17:00 • 44546 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 59309 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 57986 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 50650 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 24411 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 66234 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 39161 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 40903 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Киеве и трех областях введены экстренные отключения света7 ноября, 23:29 • 13645 просмотра
В России заявили о массированной атаке БПЛА на объекты энергетики: часть населенных пунктов без света8 ноября, 01:29 • 13267 просмотра
В США умер генетик Джеймс Уотсон — первооткрыватель ДНК, которого лишили научных званий8 ноября, 01:52 • 8004 просмотра
В результате атаки РФ на Одесскую область загорелся энергетический объектPhoto04:48 • 14414 просмотра
россияне снова атаковали Укрзализныцю: в трех областях изменено расписание движения поездов05:32 • 7034 просмотра
публикации
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Эксклюзив
08:00 • 5748 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 59322 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 57994 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 50655 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 35905 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Музыкант
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Блогеры
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр
Павлоград
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 22723 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 44557 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 29386 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 37997 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 49873 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Фильм
Хранитель

США дали Венгрии освобождение от санкций против РФ после теплой встречи Трампа и Орбана - Reuters

Киев • УНН

 • 1242 просмотра

Соединенные Штаты предоставили Венгрии годовое освобождение от санкций за использование российской нефти и газа после встречи премьер-министра Орбана с президентом Трампом. Венгрия обязалась закупать сжиженный природный газ у США на сумму около 600 миллионов долларов.

США дали Венгрии освобождение от санкций против РФ после теплой встречи Трампа и Орбана - Reuters

Соединенные Штаты предоставили Венгрии освобождение от санкций США за использование российской нефти и газа на год, заявил в пятницу представитель Белого дома после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настаивал на отсрочке во время дружественной встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В прошлом месяце Трамп ввел санкции, связанные с Украиной, против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть", что несло угрозу дальнейших санкций против компаний в странах, которые покупают нефть у этих компаний.

Орбан, давний союзник Трампа, встретился с ним в Белом доме в пятницу, проведя первую двустороннюю встречу после возвращения республиканца к власти. Он объяснил, почему его стране необходимо использовать российскую нефть, тогда как Трамп давит на Европу, требуя от нее прекратить это.

Орбан заявил, что этот вопрос жизненно важен для Венгрии, которая является европейской страной, и пообещал изложить "последствия для венгерского народа и венгерской экономики, если не получать нефть и газ из России".

Трамп, стремясь оказать давление на Москву, чтобы она прекратила войну с Украиной, выглядел сочувствующим позиции Орбана, пишет издание.

"Мы рассматриваем этот вопрос, потому что для него совсем другое дело получать нефть и газ из других регионов, - сказал Трамп. - Как вы знаете, у них нет преимущества в виде выхода к морю. Это большая страна, большая страна, но они не имеют моря. Они не имеют портов".

"Но многие европейские страны покупают нефть и газ у России, и делают это уже много лет, - добавил Трамп. И я спросил: „Что это вообще значит?""

Представитель Белого дома отметил, что, помимо освобождения от санкций, Венгрия обязалась закупать сжиженный природный газ у США по контрактам на сумму около 600 миллионов долларов.

Венгрия сохраняет зависимость от российских энергоносителей с начала войны в Украине в 2022 году, что вызвало критику со стороны ряда стран Европейского Союза и НАТО.

Данные Международного валютного фонда показывают, что в 2024 году Венгрия зависела от России на 74% по газу и на 86% по нефти, предупреждая, что прекращение поставок российского природного газа во всем ЕС может привести к потерям в Венгрии, превышающим 4% ВВП.

Дополняется...

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Международный валютный фонд
Белый дом
Reuters
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Европейский Союз
Европа
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина
Виктор Орбан