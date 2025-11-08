США дали Венгрии освобождение от санкций против РФ после теплой встречи Трампа и Орбана - Reuters

Соединенные Штаты предоставили Венгрии освобождение от санкций США за использование российской нефти и газа на год, заявил в пятницу представитель Белого дома после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настаивал на отсрочке во время дружественной встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В прошлом месяце Трамп ввел санкции, связанные с Украиной, против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть", что несло угрозу дальнейших санкций против компаний в странах, которые покупают нефть у этих компаний.

Орбан, давний союзник Трампа, встретился с ним в Белом доме в пятницу, проведя первую двустороннюю встречу после возвращения республиканца к власти. Он объяснил, почему его стране необходимо использовать российскую нефть, тогда как Трамп давит на Европу, требуя от нее прекратить это.

Орбан заявил, что этот вопрос жизненно важен для Венгрии, которая является европейской страной, и пообещал изложить "последствия для венгерского народа и венгерской экономики, если не получать нефть и газ из России".

Трамп, стремясь оказать давление на Москву, чтобы она прекратила войну с Украиной, выглядел сочувствующим позиции Орбана, пишет издание.

"Мы рассматриваем этот вопрос, потому что для него совсем другое дело получать нефть и газ из других регионов, - сказал Трамп. - Как вы знаете, у них нет преимущества в виде выхода к морю. Это большая страна, большая страна, но они не имеют моря. Они не имеют портов".

"Но многие европейские страны покупают нефть и газ у России, и делают это уже много лет, - добавил Трамп. И я спросил: „Что это вообще значит?""

Представитель Белого дома отметил, что, помимо освобождения от санкций, Венгрия обязалась закупать сжиженный природный газ у США по контрактам на сумму около 600 миллионов долларов.

Венгрия сохраняет зависимость от российских энергоносителей с начала войны в Украине в 2022 году, что вызвало критику со стороны ряда стран Европейского Союза и НАТО.

Данные Международного валютного фонда показывают, что в 2024 году Венгрия зависела от России на 74% по газу и на 86% по нефти, предупреждая, что прекращение поставок российского природного газа во всем ЕС может привести к потерям в Венгрии, превышающим 4% ВВП.

Дополняется...