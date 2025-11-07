ukenru
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Графіки відключень електроенергії
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком13:34 • 17853 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
"Диво може трапитися": Орбан і Трамп обговорили війну в Україні під час зустрічі в Білому домі

Київ • УНН

Угорський прем'єр Орбан під час зустрічі із Трампом заявив, що Україна все ще може виграти війну, але, за його твердженнями, це буде "дивом". На це погодився Трамп.

"Диво може трапитися": Орбан і Трамп обговорили війну в Україні під час зустрічі в Білому домі

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом, де однією з ключових тем стала війна росії проти України. Угорський прем'єр заявив, що Україна "дивом" все ще може виграти війну. Про це пише УНН.

Деталі

На початку розмови, за повідомленнями журналістів, Трамп запитав Орбана, чи вважає той, що Україна може виграти війну. На це угорський прем’єр відповів: "Диво може трапитися".

Трамп, у свою чергу, погодився з цим, сказавши: "Так, це точно".

Зустріч двох політиків відбулася на тлі активного обговорення майбутньої політики США щодо війни в Україні та позиції Угорщини, яка неодноразово закликала до "негайного миру" й виступала проти розширення військової допомоги Києву. 

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
