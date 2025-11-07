"Диво може трапитися": Орбан і Трамп обговорили війну в Україні під час зустрічі в Білому домі
Київ • УНН
Угорський прем'єр Орбан під час зустрічі із Трампом заявив, що Україна все ще може виграти війну, але, за його твердженнями, це буде "дивом". На це погодився Трамп.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом, де однією з ключових тем стала війна росії проти України. Угорський прем'єр заявив, що Україна "дивом" все ще може виграти війну. Про це пише УНН.
Деталі
На початку розмови, за повідомленнями журналістів, Трамп запитав Орбана, чи вважає той, що Україна може виграти війну. На це угорський прем’єр відповів: "Диво може трапитися".
Трамп, у свою чергу, погодився з цим, сказавши: "Так, це точно".
Зустріч двох політиків відбулася на тлі активного обговорення майбутньої політики США щодо війни в Україні та позиції Угорщини, яка неодноразово закликала до "негайного миру" й виступала проти розширення військової допомоги Києву.
