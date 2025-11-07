Орбан у Вашингтоні: спроба відновити саміт Трамп-путін та обговорення санкцій
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту до Вашингтона спробує організувати саміт між Дональдом Трампом та володимиром путіним, який раніше був відкладений. Він також обговорить санкції США щодо російської нафти та прагне візиту Трампа до Угорщини перед виборами.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту до Вашингтону у п'ятницю, спробує завпропонувати організацію саміту між Дональдом Трампом та володимиром путіним, який раніше було відкладено у зв'язку з розбіжностями сторін щодо питання військової агресії рф в Україні. Передає УНН із посиланням на The Guardian, Portfolio та Hír24.
Деталі
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має відвідати Білий дім у п'ятницю, і серед ключових питань, на яких сфокусується вкрай правий політик будуть санкції США щодо російської нафти та звільнення Будапешту від впливу дії цих обмежень. Також Орбан не полишає надії повернути Трампа до розгляду можливої зустрічі з президентом рф у столиці Угорщини, і як пишуть ЗМІ, за твердженнями радників Орбана, це "може допомогти покласти край війні між росією та Україною".
Орбан завітає у США разом з міністром закордонних справ і торгівлі Угорщини Петером Сіярто, міністром транспорту Яношем Лазаром, політичним радником Балажем Орбаном, прессекретарем Яношем Мате та головним радником з національної безпеки Марселем Біро.
Союзники Орбана взяли під контроль найпопулярніше видання Угорщини перед виборами - ЗМІ05.11.25, 15:34 • 2974 перегляди
За словами інсайдерів, пріоритет Орбана — домогтися візиту Трампа до Угорщини. Для Орбана це важливо перед парламентськими виборами в квітні, оскільки йому доведеться зіткнутися з безпрецедентним внутрішнім викликом з боку нового лідера опозиції.
Натомість візит Трампа здатен, як вважають радники та експерти, "зміцнити" роль Орбана як державного діяча. І відповідно - активізує його консервативну базу.
Орбан хоче, щоб Трамп приїхав до Будапешта до виборів. Це головний пріоритет. Вони обговорять питання російського газу, але Орбана найбільше хвилюють самі вибори
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що зустріч президентів США та росії щодо мирного врегулювання в Україні може відбутися незабаром, якщо будуть вирішені кілька питань.
Сіярто виступив у мінську російською та після зустрічі з лавровим заявив - у кремлі нібито "готові" до саміту з США28.10.25, 15:38 • 3475 переглядiв