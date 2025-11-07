Орбан у Вашингтоні: спроба відновити саміт Трамп-путін та обговорення санкцій

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту до Вашингтона спробує організувати саміт між Дональдом Трампом та володимиром путіним, який раніше був відкладений. Він також обговорить санкції США щодо російської нафти та прагне візиту Трампа до Угорщини перед виборами.