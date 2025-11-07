Орбан зробив нову заяву про можливу зустріч Трампа з путіним: подробиці
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що зустріч президентів США та Росії щодо мирного врегулювання в Україні може відбутися незабаром, якщо будуть вирішені кілька питань. Після цього можлива домовленість про встановлення миру в Україні.
Зустріч президентів Сполучених Штатів Америки та росії на Будапештському саміті з мирного врегулювання в Україні може відбутися найближчим часом, але перед цим сторони мають узгодити ще кілька деталей. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, передає УНН з посиланням на інтерв'ю політика для Magyar Nemzet.
Деталі
За словами Орбана, якщо низку питань буде вирішено, тоді саміту бути. Після цього можлива домовленість про встановлення миру в Україні.
У переговорах між США і Росією залишається кілька невирішених питань. Якщо вони будуть вирішені, Будапештський мирний саміт може відбутися протягом кількох днів, а потім, залежно від згоди сторін, може бути досягнуто припинення вогню і встановлення миру
Саміт у Будапешті
У четвер, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп провів двогодинну телефонну розмову з очільником кремля володимиром путіним. За підсумками розмови, глава Білого дому анонсував новий саміт із президентом рф у Будапешті. Лідери планували обговорити шляхи завершення війни в Україні.
Незабаром після цього саміт президентів США та рф в Угорщині було відкладено, оскільки москва відмовилася розглядати умови негайного припинення вогню в Україні. Американська сторона дійшла висновку, що шансів на реальну угоду в Будапешті немає.
Пізніше Віктор Орбан заявив, що підготовка до зустрічі Трампа з путіним все ще триває.
Нагадаємо
Дональд Трамп зустрінеться з Віктором Орбаном 8 листопада для обговорення впливу американських санкцій на російську нафту, від якої Угорщина критично залежить. Зустріч відбудеться у Вашингтоні, де обговорюватимуться способи захисту угорської економіки від наслідків обмежень.
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф05.11.25, 22:56 • 39327 переглядiв