Орбан зробив нову заяву про можливу зустріч Трампа з путіним: подробиці

Зустріч президентів Сполучених Штатів Америки та росії на Будапештському саміті з мирного врегулювання в Україні може відбутися найближчим часом, але перед цим сторони мають узгодити ще кілька деталей. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, передає УНН з посиланням на інтерв'ю політика для Magyar Nemzet.

За словами Орбана, якщо низку питань буде вирішено, тоді саміту бути. Після цього можлива домовленість про встановлення миру в Україні.

У переговорах між США і Росією залишається кілька невирішених питань. Якщо вони будуть вирішені, Будапештський мирний саміт може відбутися протягом кількох днів, а потім, залежно від згоди сторін, може бути досягнуто припинення вогню і встановлення миру