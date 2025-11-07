Орбан зробив нову заяву про можливу зустріч Трампа з путіним: подробиці

ukenru
03:41 • 5256 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
00:03 • 11872 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 19979 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 49531 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 52658 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10 • 36317 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
6 листопада, 11:26 • 33068 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 59321 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 36915 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 39327 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський доручив РНБО готувати рішення проти осіб з українським громадянством, які обрали рф6 листопада, 18:35 • 8718 перегляди
Зеленський нагородив військових за евакуацію бійця, що 33 дні був в оточенні ворога6 листопада, 19:27 • 5240 перегляди
У Вірджинії вчителька, в яку стріляла 6-річна дитина, отримала 10 мільйонів доларів компенсації6 листопада, 19:32 • 4340 перегляди
Посол України відреагував на зняття українського прапора з парламенту Чехії6 листопада, 21:46 • 4688 перегляди
Орбан зробив нову заяву про можливу зустріч Трампа з путіним: подробиці03:02 • 3130 перегляди
Публікації
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 49531 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів6 листопада, 13:00 • 29409 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto6 листопада, 10:56 • 36342 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto6 листопада, 09:50 • 37736 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 59322 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Антоніу Гутерреш
Джон Гілі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Франція
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 29791 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 30751 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 32597 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 48620 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 52544 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Facebook
Instagram

Орбан зробив нову заяву про можливу зустріч Трампа з путіним: подробиці

Київ • УНН

 • 3150 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що зустріч президентів США та Росії щодо мирного врегулювання в Україні може відбутися незабаром, якщо будуть вирішені кілька питань. Після цього можлива домовленість про встановлення миру в Україні.

Орбан зробив нову заяву про можливу зустріч Трампа з путіним: подробиці

Зустріч президентів Сполучених Штатів Америки та росії на Будапештському саміті з мирного врегулювання в Україні може відбутися найближчим часом, але перед цим сторони мають узгодити ще кілька деталей. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, передає УНН з посиланням на інтерв'ю політика для Magyar Nemzet.

Деталі

За словами Орбана, якщо низку питань буде вирішено, тоді саміту бути. Після цього можлива домовленість про встановлення миру в Україні.

У переговорах між США і Росією залишається кілька невирішених питань. Якщо вони будуть вирішені, Будапештський мирний саміт може відбутися протягом кількох днів, а потім, залежно від згоди сторін, може бути досягнуто припинення вогню і встановлення миру

- сказав прем'єр Угорщини.

Саміт у Будапешті

У четвер, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп провів двогодинну телефонну розмову з очільником кремля володимиром путіним. За підсумками розмови, глава Білого дому анонсував новий саміт із президентом рф у Будапешті. Лідери планували обговорити шляхи завершення війни в Україні.

Незабаром після цього саміт президентів США та рф в Угорщині було відкладено, оскільки москва відмовилася розглядати умови негайного припинення вогню в Україні. Американська сторона дійшла висновку, що шансів на реальну угоду в Будапешті немає.

Пізніше Віктор Орбан заявив, що підготовка до зустрічі Трампа з путіним все ще триває.  

Нагадаємо

Дональд Трамп зустрінеться з Віктором Орбаном 8 листопада для обговорення впливу американських санкцій на російську нафту, від якої Угорщина критично залежить. Зустріч відбудеться у Вашингтоні, де обговорюватимуться способи захисту угорської економіки від наслідків обмежень.

путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф05.11.25, 22:56 • 39327 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Будапешт
Україна