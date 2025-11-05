путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови 16 жовтня очільник кремля володимир путін нібито попросив його допомогти врегулювати війну в Україні. Про це американський лідер сказав під час американського бізнес-форуму в Маямі, передає УНН.

Я говорив із путіним два тижні тому, і він сказав: "Ми вже 10 років намагаємось закінчити ту війну, але нам так і не вдалося. Тепер тобі належить це залагодити - зазначив Трамп.

Президент США додав, що "врегулював деякі із цих питань за годину", але не уточнив, що саме має на увазі.

Нагадаємо

16 жовтня Президент США Дональд Трамп повідомив у Truth Social про тривалу розмову з лідером росії володимиром путіним. Це відбувалось напередодні його зустрічі із Зеленським у Білому домі для обговорення безпеки та підтримки України.

