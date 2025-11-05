ukenru
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф

Київ • УНН

 • 2804 перегляди

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що володимир путін просив його допомогти врегулювати війну в Україні під час телефонної розмови 16 жовтня.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови 16 жовтня очільник кремля володимир путін нібито попросив його допомогти врегулювати війну в Україні. Про це американський лідер сказав під час американського бізнес-форуму в Маямі, передає УНН.    

Я говорив із путіним два тижні тому, і він сказав: "Ми вже 10 років намагаємось закінчити ту війну, але нам так і не вдалося. Тепер тобі належить це залагодити

- зазначив Трамп.

Президент США додав, що "врегулював деякі із цих питань за годину", але не уточнив, що саме має на увазі. 

Нагадаємо

16 жовтня Президент США Дональд Трамп повідомив у Truth Social про тривалу розмову з лідером росії володимиром путіним. Це відбувалось напередодні його зустрічі із Зеленським у Білому домі для обговорення безпеки та підтримки України.

путін доручив підготувати пропозиції щодо можливих ядерних випробувань: в ЦПД відреагували05.11.25, 15:32 • 2532 перегляди

Віта Зеленецька

Політика
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна