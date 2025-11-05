путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора 16 октября глава кремля владимир путин якобы попросил его помочь урегулировать войну в Украине. Об этом американский лидер сказал во время американского бизнес-форума в Майами, передает УНН.

Я говорил с путиным две недели назад, и он сказал: "Мы уже 10 лет пытаемся закончить ту войну, но нам так и не удалось. Теперь тебе предстоит это уладить