путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
Киев • УНН
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что владимир путин просил его помочь урегулировать войну в Украине во время телефонного разговора 16 октября.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора 16 октября глава кремля владимир путин якобы попросил его помочь урегулировать войну в Украине. Об этом американский лидер сказал во время американского бизнес-форума в Майами, передает УНН.
Я говорил с путиным две недели назад, и он сказал: "Мы уже 10 лет пытаемся закончить ту войну, но нам так и не удалось. Теперь тебе предстоит это уладить
Президент США добавил, что "урегулировал некоторые из этих вопросов за час", но не уточнил, что именно имеет в виду.
Напомним
16 октября Президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social о длительном разговоре с лидером россии владимиром путиным. Это происходило накануне его встречи с Зеленским в Белом доме для обсуждения безопасности и поддержки Украины.
путин поручил подготовить предложения по возможным ядерным испытаниям: в ЦПД отреагировали05.11.25, 15:32 • 2500 просмотров