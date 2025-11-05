ukenru
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что владимир путин просил его помочь урегулировать войну в Украине во время телефонного разговора 16 октября.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора 16 октября глава кремля владимир путин якобы попросил его помочь урегулировать войну в Украине. Об этом американский лидер сказал во время американского бизнес-форума в Майами, передает УНН.

Я говорил с путиным две недели назад, и он сказал: "Мы уже 10 лет пытаемся закончить ту войну, но нам так и не удалось. Теперь тебе предстоит это уладить

- отметил Трамп.

Президент США добавил, что "урегулировал некоторые из этих вопросов за час", но не уточнил, что именно имеет в виду.

16 октября Президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social о длительном разговоре с лидером россии владимиром путиным. Это происходило накануне его встречи с Зеленским в Белом доме для обсуждения безопасности и поддержки Украины.

