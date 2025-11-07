Орбан сделал новое заявление о возможной встрече Трампа с путиным: подробности
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что встреча президентов США и России по мирному урегулированию в Украине может состояться в скором времени, если будут решены несколько вопросов. После этого возможна договоренность об установлении мира в Украине.
Встреча президентов Соединенных Штатов Америки и россии на Будапештском саммите по мирному урегулированию в Украине может состояться в ближайшее время, но перед этим стороны должны согласовать еще несколько деталей. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает УНН со ссылкой на интервью политика для Magyar Nemzet.
Подробности
По словам Орбана, если ряд вопросов будет решен, тогда саммиту быть. После этого возможно соглашение об установлении мира в Украине.
В переговорах между США и Россией остается несколько нерешенных вопросов. Если они будут решены, Будапештский мирный саммит может состояться в течение нескольких дней, а затем, в зависимости от согласия сторон, может быть достигнуто прекращение огня и установление мира
Саммит в Будапеште
В четверг, 16 октября, президент США Дональд Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с главой кремля владимиром путиным. По итогам разговора, глава Белого дома анонсировал новый саммит с президентом рф в Будапеште. Лидеры планировали обсудить пути завершения войны в Украине.
Вскоре после этого саммит президентов США и рф в Венгрии был отложен, поскольку москва отказалась рассматривать условия немедленного прекращения огня в Украине. Американская сторона пришла к выводу, что шансов на реальное соглашение в Будапеште нет.
Позже Виктор Орбан заявил, что подготовка к встрече Трампа с путиным все еще продолжается.
Напомним
Дональд Трамп встретится с Виктором Орбаном 8 ноября для обсуждения влияния американских санкций на российскую нефть, от которой Венгрия критически зависит. Встреча состоится в Вашингтоне, где будут обсуждаться способы защиты венгерской экономики от последствий ограничений.
