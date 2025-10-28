Сіярто виступив у мінську російською та після зустрічі з лавровим заявив - у кремлі нібито "готові" до саміту з США

$42.070.07
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонці
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"З урахуванням історичних традицій": у Міноборони розповіли, скільки нових шевронів затвердили у 2025 році
Голова МЗС Нідерландів сьогодні у Києві з обіцянкою максимальної підтримки
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun"
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф
У Миколаєві трагічно загинули двоє малих дітей: матір залишила їх самих у квартирі на пів доби - поліція
Публікації
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від "врожаю в тіні". Частина 2
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонці
УНН Lite
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйона
Кортні Кардаш'ян представила льодяники для вагінального здоров'я
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun"
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога
Сіярто виступив у мінську російською та після зустрічі з лавровим заявив - у кремлі нібито "готові" до саміту з США

Київ • УНН

 • 672 перегляди

Міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сіярто у вівторок був мінську, де під час євразійської конференції використав у виступі російську мову. Представник Будапешта провів зустріч з главою мзс рф, після чого оголосив про відкритість росії до саміту з США.

Сіярто виступив у мінську російською та після зустрічі з лавровим заявив - у кремлі нібито "готові" до саміту з США

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто виступив на мінській конференції з євразійської безпеки, використовуючи російську мову у частині промови. Також Сіярто мав зустріч із керівником дипломатії рф сергієм лавровим, за підсумками якої повідомив, що рф відкрита до проведення "мирного саміту" в Будапешті, передає УНН із посиланням на Telex та росЗМІ.

Деталі

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто прибув у мінськ 28 жовтня, де мав виступ на конференції з євразійської безпеки. Початок виступу угорця був російською мовою - представник Будапешта подякував організаторам за запрошення.

Довідка

На мінській конференції з євразійської безпеки, 28 жовтня, брали участь спецпосланець уряду Китаю, глава Республіки Сербської Мілорад Додік, представники КНДР та М'янми.

У кремлі відкриті для "мирного саміту" в Будапешті?

На цьому ж майданчику у білорусі був присутній міністр закордонних справ росії сергій лавров, з яким Сіярто провів зустріч, пишуть угорські та російські ЗМІ. За підсумками міністр закордонних справ Угорщини повідомив, що росія "готова підтримувати діалог на високому рівні зі Сполученими Штатами". Сіярто також заявив, що кремль відкритий для проведення мирного саміту у столиці Угорщини.

За словами Сіярто, очільник мзс рф заявляв: "немає жодних сумнівів, що якщо мирний саміт відбудеться, він відбудеться в Будапешті".

Орбан: мирний договір щодо війни в Україні підпишуть у Будапешті28.10.25, 03:38 • 25699 переглядiв

Сіярто регулярно має контакти з представникми москви, окрім нинішньої зустрічі з лавровим у білорусі, він також часто відвідує рф. Кілька тижнів тому Сіярто здійснив свій третій візит до столиці росії у 2025 році. Глава МЗС Угорщини заявляв російським урядовим ЗМІ, що співпраця його країни з рф має "стратегічне значення у внутрішньому енергопостачанні".

Нагадаємо

У вересні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляв, що Київ повністю відповідальний за надзвичайне погіршення відносин між країнами за останні 10 років. У жовтні представник Будапешта підтверджував, що Угорщина планує купувати ядерне паливо у США, але не припинятиме імпорт з росії.

Колишньому критику України Андрею Бабішу доручено сформувати уряд в Чехії27.10.25, 16:28 • 3400 переглядiв

Ігор Тележніков

