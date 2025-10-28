Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто виступив на мінській конференції з євразійської безпеки, використовуючи російську мову у частині промови. Також Сіярто мав зустріч із керівником дипломатії рф сергієм лавровим, за підсумками якої повідомив, що рф відкрита до проведення "мирного саміту" в Будапешті, передає УНН із посиланням на Telex та росЗМІ.

Деталі

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто прибув у мінськ 28 жовтня, де мав виступ на конференції з євразійської безпеки. Початок виступу угорця був російською мовою - представник Будапешта подякував організаторам за запрошення.

Довідка

На мінській конференції з євразійської безпеки, 28 жовтня, брали участь спецпосланець уряду Китаю, глава Республіки Сербської Мілорад Додік, представники КНДР та М'янми.

У кремлі відкриті для "мирного саміту" в Будапешті?

На цьому ж майданчику у білорусі був присутній міністр закордонних справ росії сергій лавров, з яким Сіярто провів зустріч, пишуть угорські та російські ЗМІ. За підсумками міністр закордонних справ Угорщини повідомив, що росія "готова підтримувати діалог на високому рівні зі Сполученими Штатами". Сіярто також заявив, що кремль відкритий для проведення мирного саміту у столиці Угорщини.

За словами Сіярто, очільник мзс рф заявляв: "немає жодних сумнівів, що якщо мирний саміт відбудеться, він відбудеться в Будапешті".

Орбан: мирний договір щодо війни в Україні підпишуть у Будапешті

Сіярто регулярно має контакти з представникми москви, окрім нинішньої зустрічі з лавровим у білорусі, він також часто відвідує рф. Кілька тижнів тому Сіярто здійснив свій третій візит до столиці росії у 2025 році. Глава МЗС Угорщини заявляв російським урядовим ЗМІ, що співпраця його країни з рф має "стратегічне значення у внутрішньому енергопостачанні".

Нагадаємо

У вересні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляв, що Київ повністю відповідальний за надзвичайне погіршення відносин між країнами за останні 10 років. У жовтні представник Будапешта підтверджував, що Угорщина планує купувати ядерне паливо у США, але не припинятиме імпорт з росії.

