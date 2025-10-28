Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил на минской конференции по евразийской безопасности, используя русский язык в части речи. Также Сийярто встретился с руководителем дипломатии РФ Сергеем Лавровым, по итогам которой сообщил, что РФ открыта к проведению "мирного саммита" в Будапеште, передает УНН со ссылкой на Telex и росСМИ.

Подробности

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Минск 28 октября, где выступил на конференции по евразийской безопасности. Начало выступления венгра было на русском языке – представитель Будапешта поблагодарил организаторов за приглашение.

Справка

В минской конференции по евразийской безопасности 28 октября принимали участие спецпосланник правительства Китая, глава Республики Сербской Милорад Додик, представители КНДР и Мьянмы.

В Кремле открыты для "мирного саммита" в Будапеште?

На этой же площадке в Беларуси присутствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров, с которым Сийярто провел встречу, пишут венгерские и российские СМИ. По итогам министр иностранных дел Венгрии сообщил, что Россия "готова поддерживать диалог на высоком уровне с Соединенными Штатами". Сийярто также заявил, что Кремль открыт для проведения мирного саммита в столице Венгрии.

По словам Сийярто, глава МИД РФ заявлял: "нет никаких сомнений, что если мирный саммит состоится, он состоится в Будапеште".

Орбан: мирный договор по войне в Украине подпишут в Будапеште

Сийярто регулярно контактирует с представителями Москвы, кроме нынешней встречи с Лавровым в Беларуси, он также часто посещает РФ. Несколько недель назад Сийярто совершил свой третий визит в столицу России в 2025 году. Глава МИД Венгрии заявлял российским правительственным СМИ, что сотрудничество его страны с РФ имеет "стратегическое значение во внутреннем энергоснабжении".

Напомним

В сентябре министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Киев полностью ответственен за чрезвычайное ухудшение отношений между странами за последние 10 лет. В октябре представитель Будапешта подтверждал, что Венгрия планирует покупать ядерное топливо у США, но не будет прекращать импорт из России.

