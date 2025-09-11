Сійярто звинуватив Україну в погіршенні відносин між двома країнами

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Київ у тому, що відносини між Угорщиною та Україною за останні 10 років зазнали такого надзвичайного погіршення. Про це Сійярто написав у Facebook, передає УНН.

Можу сказати, що Київ несе повну відповідальність за те, що відносини між Угорщиною та Україною за останні 10 років зазнали такого надзвичайного погіршення. На жаль, не можна виключати, що ситуація може погіршитися ще більше, але одне залишається незмінним і певним: ми зацікавлені в тому, щоб мати добрі відносини з усіма сусідніми країнами, в тому числі з Україною. Не ми позбавили прав угорську меншину в Угорщині, не ми ставимо під загрозу енергетичну безпеку українців і не ми хочемо втягнути їх у війну

Він додав, що відносини між Угорщиною та Україною є дуже складними, але "щиро сподівається, що в наступні десять років вони будуть кращими, ніж були протягом останніх десяти років".

Ми готові до цього, але також потрібно чітко усвідомити, що це залежить виключно від Києва та України