15:15
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
14:55
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
14:49
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
Ексклюзив
14:08
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
12:34
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
12:15
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
12:15
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11:02
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
09:51
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Ексклюзив
11 вересня, 09:16
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
Сійярто звинуватив Україну в погіршенні відносин між двома країнами

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Київ повністю відповідальний за надзвичайне погіршення відносин між країнами за останні 10 років. Він також зазначив, що Угорщина зацікавлена в добрих відносинах, але ситуація залежить від Києва.

Сійярто звинуватив Україну в погіршенні відносин між двома країнами

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Київ у тому, що відносини між Угорщиною та Україною за останні 10 років зазнали такого надзвичайного погіршення. Про це Сійярто написав у Facebook, передає УНН.

Можу сказати, що Київ несе повну відповідальність за те, що відносини між Угорщиною та Україною за останні 10 років зазнали такого надзвичайного погіршення. На жаль, не можна виключати, що ситуація може погіршитися ще більше, але одне залишається незмінним і певним: ми зацікавлені в тому, щоб мати добрі відносини з усіма сусідніми країнами, в тому числі з Україною. Не ми позбавили прав угорську меншину в Угорщині, не ми ставимо під загрозу енергетичну безпеку українців і не ми хочемо втягнути їх у війну 

- написав Сійярто.

Він додав, що відносини між Угорщиною та Україною є дуже складними, але "щиро сподівається, що в наступні десять років вони будуть кращими, ніж були протягом останніх десяти років".

Ми готові до цього, але також потрібно чітко усвідомити, що це залежить виключно від Києва та України 

- додав Сійярто.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україні "не можна" вступати в Європейський Союз через низку причин.

Антоніна Туманова

