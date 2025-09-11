Сийярто обвинил Украину в ухудшении отношений между двумя странами

$41.210.09
48.240.05
ukenru
15:15 • 124 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
14:55 • 1856 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
14:49 • 2248 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
Эксклюзив
14:08 • 7736 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
12:34 • 10649 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
12:15 • 13370 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
12:15 • 12653 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11:02 • 12919 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
09:51 • 13970 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Эксклюзив
11 сентября, 09:16 • 13782 просмотра
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5м/с
33%
755мм
Популярные новости
Убийство Чарли Крика: в США опровергли задержание подозреваемых11 сентября, 05:25 • 9540 просмотра
Атака дронов на Украину 11 сентября: ПВО уничтожила 62 вражеских БПЛАPhoto11 сентября, 06:42 • 20910 просмотра
Вторжение российских БПЛА в воздушное пространство Польши: Варшава созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН11 сентября, 07:22 • 21081 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 18428 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 20327 просмотра
публикации
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению14:55 • 1860 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
14:08 • 7744 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 20344 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 43710 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 103557 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Стабб
Кайя Каллас
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений14:57 • 628 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 20344 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 18440 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 29833 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 94399 просмотра
Актуальное
Хранитель
Шахед-136
ЧатГПТ
Микоян МиГ-29
Сухой Су-27

Сийярто обвинил Украину в ухудшении отношений между двумя странами

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев полностью ответственен за чрезвычайное ухудшение отношений между странами за последние 10 лет. Он также отметил, что Венгрия заинтересована в хороших отношениях, но ситуация зависит от Киева.

Сийярто обвинил Украину в ухудшении отношений между двумя странами

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Киев в том, что отношения между Венгрией и Украиной за последние 10 лет претерпели такое чрезвычайное ухудшение. Об этом Сийярто написал в Facebook, передает УНН.

Могу сказать, что Киев несет полную ответственность за то, что отношения между Венгрией и Украиной за последние 10 лет претерпели такое чрезвычайное ухудшение. К сожалению, нельзя исключать, что ситуация может ухудшиться еще больше, но одно остается неизменным и определенным: мы заинтересованы в том, чтобы иметь хорошие отношения со всеми соседними странами, в том числе с Украиной. Не мы лишили прав венгерское меньшинство в Венгрии, не мы ставим под угрозу энергетическую безопасность украинцев и не мы хотим втянуть их в войну 

- написал Сийярто.

Он добавил, что отношения между Венгрией и Украиной очень сложны, но "искренне надеется, что в следующие десять лет они будут лучше, чем были в течение последних десяти лет".

Мы готовы к этому, но также нужно четко осознать, что это зависит исключительно от Киева и Украины 

- добавил Сийярто.

Напомним

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украине "нельзя" вступать в Европейский Союз по ряду причин.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Петер Сийярто
Европейский Союз
Венгрия
Украина
Киев