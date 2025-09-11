Сийярто обвинил Украину в ухудшении отношений между двумя странами

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Киев в том, что отношения между Венгрией и Украиной за последние 10 лет претерпели такое чрезвычайное ухудшение. Об этом Сийярто написал в Facebook, передает УНН.

Могу сказать, что Киев несет полную ответственность за то, что отношения между Венгрией и Украиной за последние 10 лет претерпели такое чрезвычайное ухудшение. К сожалению, нельзя исключать, что ситуация может ухудшиться еще больше, но одно остается неизменным и определенным: мы заинтересованы в том, чтобы иметь хорошие отношения со всеми соседними странами, в том числе с Украиной. Не мы лишили прав венгерское меньшинство в Венгрии, не мы ставим под угрозу энергетическую безопасность украинцев и не мы хотим втянуть их в войну - написал Сийярто.

Он добавил, что отношения между Венгрией и Украиной очень сложны, но "искренне надеется, что в следующие десять лет они будут лучше, чем были в течение последних десяти лет".

Мы готовы к этому, но также нужно четко осознать, что это зависит исключительно от Киева и Украины - добавил Сийярто.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украине "нельзя" вступать в Европейский Союз по ряду причин.