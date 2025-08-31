Угорщина блокує вступ України до ЄС: Сіярто озвучив причини

$41.260.00
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 23093 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 58017 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 78939 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 94891 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 110401 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 253463 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 112001 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 85475 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 99484 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 322346 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 17304 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 15963 перегляди
Сі Цзіньпін зустрівся з лідером Азербайджану Алієвим в рамках саміту ШОС31 серпня, 06:52 • 6042 перегляди
Чорноморськ та околиці знеструмлені після атаки безпілотників ворога - звіт одеської ОВА31 серпня, 07:00 • 4480 перегляди
Над волгоградською та ростовською областю росії перехоплювали дрони, ще декілька БпЛА завітали у інші частини рф31 серпня, 07:27 • 4910 перегляди
В США зростає напруга між директоркою Національної розвідки та керівництвом ЦРУ - ЗМІ31 серпня, 07:48 • 7506 перегляди
На території аеродрому в окупованому Сімферополі загарбники втратили два вертольотиVideo31 серпня, 10:07 • 11361 перегляди
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 98551 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 228560 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 230223 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 322346 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 270755 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Нарендра Моді
Кая Каллас
Україна
Державний кордон України
Донецька область
Крим
Німеччина
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 108073 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 240781 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 264070 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 261302 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 241221 перегляди
Фейкові новини
Ракетна система С-400
Bild
The New York Times
Мі-8

Угорщина блокує вступ України до ЄС: Сіярто озвучив причини

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що вступ України до ЄС знищить угорських фермерів та підірве продовольчу безпеку. Будапешт блокуватиме відкриття першого кластера переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Угорщина блокує вступ України до ЄС: Сіярто озвучив причини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україні "не можна" вступати в Європейський Союз через низку причин. Про це повідомляє УНН з посиланням на угорське видання Index.

Деталі

За словами Сійярто, вступ України до ЄС не лише "знищить угорських фермерів, а й підірве продовольчу безпеку Угорщини і дозволить українській мафії потрапити до Угорщини".

Саме тому ми не дозволимо відкрити змістовну частину переговорів про вступ, тобто конкретні розділи переговорів

- заявив очільник угорського МЗС.

Він додав що Будапешт блокуватиме відкриття першого кластера переговорів про вступ України в ЄС.

Нагадаємо

Угорщина стала єдиною з 27 країн – членів ЄС, яка не засудила масований удар росії по Києву 28 серпня.

Водночас у Євросоюзі розглядають всі варіанти прискорення прийняття зовнішньополітичних рішень з метою уникнути блокування з боку Угорщини ініціатив на підтримку України.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Петер Сіярто
Європейський Союз
Угорщина
Україна
Київ