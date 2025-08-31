Угорщина блокує вступ України до ЄС: Сіярто озвучив причини
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що вступ України до ЄС знищить угорських фермерів та підірве продовольчу безпеку. Будапешт блокуватиме відкриття першого кластера переговорів про вступ України до Євросоюзу.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україні "не можна" вступати в Європейський Союз через низку причин. Про це повідомляє УНН з посиланням на угорське видання Index.
Деталі
За словами Сійярто, вступ України до ЄС не лише "знищить угорських фермерів, а й підірве продовольчу безпеку Угорщини і дозволить українській мафії потрапити до Угорщини".
Саме тому ми не дозволимо відкрити змістовну частину переговорів про вступ, тобто конкретні розділи переговорів
Він додав що Будапешт блокуватиме відкриття першого кластера переговорів про вступ України в ЄС.
Нагадаємо
Угорщина стала єдиною з 27 країн – членів ЄС, яка не засудила масований удар росії по Києву 28 серпня.
Водночас у Євросоюзі розглядають всі варіанти прискорення прийняття зовнішньополітичних рішень з метою уникнути блокування з боку Угорщини ініціатив на підтримку України.