Угорщина блокує вступ України до ЄС: Сіярто озвучив причини

Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним 30 серпня, 23:45 • 17304 перегляди

ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International 31 серпня, 02:29 • 15963 перегляди

Сі Цзіньпін зустрівся з лідером Азербайджану Алієвим в рамках саміту ШОС 31 серпня, 06:52 • 6042 перегляди

Чорноморськ та околиці знеструмлені після атаки безпілотників ворога - звіт одеської ОВА 31 серпня, 07:00 • 4480 перегляди

Над волгоградською та ростовською областю росії перехоплювали дрони, ще декілька БпЛА завітали у інші частини рф 31 серпня, 07:27 • 4910 перегляди

В США зростає напруга між директоркою Національної розвідки та керівництвом ЦРУ - ЗМІ 31 серпня, 07:48 • 7506 перегляди