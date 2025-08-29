Угорщина не підтримала заяву ЄС, яка засуджувала масований удар рф по Києву 28 серпня
Київ • УНН
Угорщина, єдина з 27 членів ЄС, не підписала заяву ЄС, яка засуджувала масований удар росії по Києву 28 серпня. Заява ЄС засуджує атаку Росії на цивільних та інфраструктуру, називаючи її воєнним злочином.
Угорщина стала єдиною країною з 27 членів ЄС, яка відмовилася підписати заяву високої представниці ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Каї Каллас, що засуджує масований удар росії по Києву 28 серпня. Про це йдеться у спільній заяві ЄС, пише УНН.
Деталі
У заяві представники ЄС засудили атаку росії на цивільних і цивільну інфраструктуру, назвавши її "свідомою ескалацією та підриванням зусиль задля миру".
У ЄС також згадали, що під час атаки постраждали будівлі Представництва Європейського Союзу та Британської Ради, що "засвідчує безрозсудний характер дій росії та її зневагу до міжнародного права".
Навмисні атаки на цивільних і невійськові об’єкти є воєнними злочинами. Усі командири, виконавці та співучасники цих тяжких порушень міжнародного гуманітарного права мають бути притягнуті до відповідальності
Зазначається, що ЄС продовжить і посилить всебічну підтримку України за всіма напрямами, зокрема пришвидшуючи роботу над 19-м пакетом санкцій.
Документ підписали всі 26 членів ЄС, окрім Угорщини. Також заяву підтримала Велика Британія.
Нагадаємо
28 серпня росія завдала масованого комбінованого удару по Києву, застосувавши дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, а також "Кинджали" й хибні цілі. Місцева влада повідомила про наслідки атаки на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.