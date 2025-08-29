$41.260.06
Ексклюзив
14:32 • 14875 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
12:28 • 64471 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
12:17 • 64837 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 42638 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 57257 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 43210 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 77357 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 70145 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 66748 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 161451 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Угорщина не підтримала заяву ЄС, яка засуджувала масований удар рф по Києву 28 серпня

Київ • УНН

 46 перегляди

Угорщина, єдина з 27 членів ЄС, не підписала заяву ЄС, яка засуджувала масований удар росії по Києву 28 серпня. Заява ЄС засуджує атаку Росії на цивільних та інфраструктуру, називаючи її воєнним злочином.

Угорщина не підтримала заяву ЄС, яка засуджувала масований удар рф по Києву 28 серпня

Угорщина стала єдиною країною з 27 членів ЄС, яка відмовилася підписати заяву високої представниці ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Каї Каллас, що засуджує масований удар росії по Києву 28 серпня. Про це йдеться у спільній заяві ЄС, пише УНН.

Деталі

У заяві представники ЄС засудили атаку росії на цивільних і цивільну інфраструктуру, назвавши її "свідомою ескалацією та підриванням зусиль задля миру".

У ЄС також згадали, що під час атаки постраждали будівлі Представництва Європейського Союзу та Британської Ради, що "засвідчує безрозсудний характер дій росії та її зневагу до міжнародного права".

Навмисні атаки на цивільних і невійськові об’єкти є воєнними злочинами. Усі командири, виконавці та співучасники цих тяжких порушень міжнародного гуманітарного права мають бути притягнуті до відповідальності

- наголошується в заяві.

Зазначається, що ЄС продовжить і посилить всебічну підтримку України за всіма напрямами, зокрема пришвидшуючи роботу над 19-м пакетом санкцій.

Документ підписали всі 26 членів ЄС, окрім Угорщини. Також заяву підтримала Велика Британія.

Нагадаємо

28 серпня росія завдала масованого комбінованого удару по Києву, застосувавши дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, а також "Кинджали" й хибні цілі. Місцева влада повідомила про наслідки атаки на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Кая Каллас
Європейський Союз
Велика Британія
Угорщина
Україна
Київ