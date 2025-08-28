Нічний обстріл Києва: наслідки в трьох районах столиці

Фото ілюстративне

У Києві на Троєщині виникла масштабна пожежа після нічного обстрілу посеред житлових будинків. Окрім цього, у Голосіївському районі пошкоджено житловий будинок. Про це пише УНН із посиланням на місцеві канали та мера Києва Віталія Кличко.

У Голосіївському районі пошкоджений житловий будинок. Ще один - у Шевченківському районі. Бригади виїхали на місця - написав мер.

Деталі

За даними місцевих каналів, на Троєщині пожежа спалахнула одразу після російської атаки в столиці. Інформації щодо постраждалих та наслідків немає.

Служби оперативно прямують на місця. Мешканців закликають не нехтувати безпекою.

Нагадаємо

У ніч проти 28 серпня росія атакувала столицю України. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі, постраждалі, зафіксовано пожежі, численні руйнування, падіння уламків у кількох районах міста.