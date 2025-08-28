Нічний обстріл Києва: наслідки в трьох районах столиці

$41.400.03
Масований обстріл Києва: троє загиблих, 12 постраждалих, серед них діти, численні пожежі та руйнування
27 серпня, 17:11 • 30578 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 19655 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 41356 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 122020 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 77333 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 47306 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 63182 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 50228 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 47617 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
Сіярто повідомив, коли відновиться постачання газу до Угорщини після ударів України по нафтопроводу "Дружба"27 серпня, 17:57 • 9524 перегляди
Ворожий дрон впав у двір житлового будинку в Києві - Кличко27 серпня, 19:59 • 18198 перегляди
Мережею шириться фото БпЛА "Гербера", який впав поблизу житлових будинків Києва 27 серпня, 20:53 • 23359 перегляди
Німеччина видала ордери на арешт шести українців у справі про атаку на "Північні потоки" 22:32 • 14145 перегляди
Невідомі дрони атакували російські НПЗ: що відомоVideo01:25 • 10401 перегляди
Публікації
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 55590 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 56948 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 122040 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 128516 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 127959 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Сі Цзіньпін
Метте Фредеріксен
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Угорщина
Державний кордон України
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 37929 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 75881 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 80797 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 79322 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 112835 перегляди
Ту-95
Х-101
Х-47М2 «Кинджал»
МіГ-31
Шахед-136

Нічний обстріл Києва: наслідки в трьох районах столиці

Київ • УНН

 • 1514 перегляди

У Києві після нічного обстрілу виникла масштабна пожежа на Троєщині. Пошкоджено житлові будинки в Голосіївському та Шевченківському районах.

Нічний обстріл Києва: наслідки в трьох районах столиці
Фото ілюстративне

У Києві на Троєщині виникла масштабна пожежа після нічного обстрілу посеред житлових будинків. Окрім цього, у Голосіївському районі пошкоджено житловий будинок. Про це пише УНН із посиланням на місцеві канали та мера Києва Віталія Кличко. 

У Голосіївському районі пошкоджений житловий будинок. Ще один -  у Шевченківському районі. Бригади виїхали на місця

- написав мер.

Деталі

За даними місцевих каналів, на Троєщині пожежа спалахнула одразу після російської атаки в столиці. Інформації щодо постраждалих та наслідків немає. 

Служби оперативно прямують на місця. Мешканців закликають не нехтувати безпекою.

Нагадаємо

У ніч проти 28 серпня росія атакувала столицю України. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі, постраждалі, зафіксовано пожежі, численні руйнування, падіння уламків у кількох районах міста.

Вероніка Марченко

Віталій Кличко
Київ