00:34 • 16989 просмотра
Массированный обстрел Киева: четверо погибших, 20 пострадавших, среди них дети, многочисленные пожары и разрушения
27 августа, 17:11 • 31055 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 19998 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 41669 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 122483 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 77539 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 47436 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 63229 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 50261 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 47637 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
Ночной обстрел Киева: последствия в трех районах столицы

Киев • УНН

 • 1672 просмотра

В Киеве после ночного обстрела возник масштабный пожар на Троещине. Повреждены жилые дома в Голосеевском и Шевченковском районах.

Ночной обстрел Киева: последствия в трех районах столицы
Фото иллюстративное

В Киеве на Троещине возник масштабный пожар после ночного обстрела посреди жилых домов. Кроме этого, в Голосеевском районе поврежден жилой дом. Об этом пишет УНН со ссылкой на местные каналы и мэра Киева Виталия Кличко.

В Голосеевском районе поврежден жилой дом. Еще один - в Шевченковском районе. Бригады выехали на места

- написал мэр.

Детали

По данным местных каналов, на Троещине пожар вспыхнул сразу после российской атаки в столице. Информации о пострадавших и последствиях нет.

Службы оперативно направляются на места. Жителей призывают не пренебрегать безопасностью.

Напомним

В ночь на 28 августа Россия атаковала столицу Украины. В результате вражеского обстрела есть погибшие, пострадавшие, зафиксированы пожары, многочисленные разрушения, падение обломков в нескольких районах города.

Вероника Марченко

Война в УкраинеКиев
Виталий Кличко
