Ночной обстрел Киева: последствия в трех районах столицы
Киев • УНН
В Киеве после ночного обстрела возник масштабный пожар на Троещине. Повреждены жилые дома в Голосеевском и Шевченковском районах.
В Киеве на Троещине возник масштабный пожар после ночного обстрела посреди жилых домов. Кроме этого, в Голосеевском районе поврежден жилой дом. Об этом пишет УНН со ссылкой на местные каналы и мэра Киева Виталия Кличко.
В Голосеевском районе поврежден жилой дом. Еще один - в Шевченковском районе. Бригады выехали на места
Детали
По данным местных каналов, на Троещине пожар вспыхнул сразу после российской атаки в столице. Информации о пострадавших и последствиях нет.
Службы оперативно направляются на места. Жителей призывают не пренебрегать безопасностью.
Напомним
В ночь на 28 августа Россия атаковала столицу Украины. В результате вражеского обстрела есть погибшие, пострадавшие, зафиксированы пожары, многочисленные разрушения, падение обломков в нескольких районах города.