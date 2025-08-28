Ночной обстрел Киева: последствия в трех районах столицы

Фото иллюстративное

В Киеве на Троещине возник масштабный пожар после ночного обстрела посреди жилых домов. Кроме этого, в Голосеевском районе поврежден жилой дом. Об этом пишет УНН со ссылкой на местные каналы и мэра Киева Виталия Кличко.

В Голосеевском районе поврежден жилой дом. Еще один - в Шевченковском районе. Бригады выехали на места - написал мэр.

Детали

По данным местных каналов, на Троещине пожар вспыхнул сразу после российской атаки в столице. Информации о пострадавших и последствиях нет.

Службы оперативно направляются на места. Жителей призывают не пренебрегать безопасностью.

Напомним

В ночь на 28 августа Россия атаковала столицу Украины. В результате вражеского обстрела есть погибшие, пострадавшие, зафиксированы пожары, многочисленные разрушения, падение обломков в нескольких районах города.