Эксклюзив
12:47 • 6448 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
09:49 • 13976 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 17290 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 31623 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 60010 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 65720 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 41380 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 36246 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 37114 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 41576 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 105917 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 77316 просмотра
В Изюме из-за вражеского обстрела погибла патрульная полицейская из Донецкой области

Киев • УНН

 • 502 просмотра

Старший лейтенант полиции Ирина Байда и ее муж погибли в собственном доме в Изюме в результате вражеского обстрела. У погибшей патрульной полицейской остался 15-летний сын.

В Изюме из-за вражеского обстрела погибла патрульная полицейская из Донецкой области

В результате вражеского обстрела города Изюм погибла патрульная полицейская, старший лейтенант полиции Ирина Байда. Вместе с ней в собственном доме погиб ее муж. Об этом сообщает Патрульная полиция Украины, передает УНН.

Подробности

"С глубокой скорбью сообщаем о трагической гибели патрульной полицейской батальона Краматорска и Славянска старшего лейтенанта полиции Ирины Байды, которая погибла вчера в результате вооруженной вражеской агрессии. Трагическое событие произошло в городе Изюм, когда враг нанес удары по городу. Она вместе с мужем находилась дома. Враг беспощадно оборвал жизнь полицейской и ее мужа прямо в собственном доме", - говорится в сообщении.

Ирина Байда была одной из первых патрульных в Краматорске и Славянске.

"Добросовестная, старательная и верная Присяге украинскому народу, она всегда была там, где нужна была ее помощь. Гибель коллеги — невосполнимая потеря для семьи, коллектива и всего полицейского сообщества. Это еще одно доказательство преступных действий государства-агрессора, которое целенаправленно обстреливает гражданское население и жилые кварталы", - сообщают в Патрульной полиции

У погибшей остался 15-летний сын.

В полиции выразили искренние соболезнования семье, близким и друзьям Ирины Байды.

Напомним

В Харьковской области российские войска ударили КАБами по Изюму, есть погибший и раненый, сообщил в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Алла Киосак

ОбществоВойна в Украине
Военное положение
Война в Украине
Славянск
Олег Синегубов
Харьковская область
Изюм
Краматорск