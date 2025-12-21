В Изюме из-за вражеского обстрела погибла патрульная полицейская из Донецкой области
Киев • УНН
Старший лейтенант полиции Ирина Байда и ее муж погибли в собственном доме в Изюме в результате вражеского обстрела. У погибшей патрульной полицейской остался 15-летний сын.
В результате вражеского обстрела города Изюм погибла патрульная полицейская, старший лейтенант полиции Ирина Байда. Вместе с ней в собственном доме погиб ее муж. Об этом сообщает Патрульная полиция Украины, передает УНН.
Подробности
"С глубокой скорбью сообщаем о трагической гибели патрульной полицейской батальона Краматорска и Славянска старшего лейтенанта полиции Ирины Байды, которая погибла вчера в результате вооруженной вражеской агрессии. Трагическое событие произошло в городе Изюм, когда враг нанес удары по городу. Она вместе с мужем находилась дома. Враг беспощадно оборвал жизнь полицейской и ее мужа прямо в собственном доме", - говорится в сообщении.
Ирина Байда была одной из первых патрульных в Краматорске и Славянске.
"Добросовестная, старательная и верная Присяге украинскому народу, она всегда была там, где нужна была ее помощь. Гибель коллеги — невосполнимая потеря для семьи, коллектива и всего полицейского сообщества. Это еще одно доказательство преступных действий государства-агрессора, которое целенаправленно обстреливает гражданское население и жилые кварталы", - сообщают в Патрульной полиции
У погибшей остался 15-летний сын.
В полиции выразили искренние соболезнования семье, близким и друзьям Ирины Байды.
Напомним
В Харьковской области российские войска ударили КАБами по Изюму, есть погибший и раненый, сообщил в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов