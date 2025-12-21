$42.340.00
В Ізюмі через ворожий обстріл, загинула патрульна поліцейська з Донеччини

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Старший лейтенант поліції Ірина Байда та її чоловік загинули у власному домі в Ізюмі внаслідок ворожого обстрілу. У загиблої патрульної поліцейської залишився 15-річний син.

В Ізюмі через ворожий обстріл, загинула патрульна поліцейська з Донеччини

Унаслідок ворожого обстрілу міста Ізюм загинула патрульна поліцейська, старший лейтенант поліції Ірина Байда. Разом із нею у власному домі загинув її чоловік. Про це повідомляє Патрульна поліція України, передає УНН.

Деталі

"Із глибоким сумом повідомляємо про трагічну загибель патрульної поліцейської батальйону Краматорська та Словʼянська старшого лейтенанта поліції Ірини Байди, яка загинула учора внаслідок збройної ворожої агресії. Трагічна подія сталася в місті Ізюм, коли ворог завдав ударів по місту. Вона разом із чоловіком перебувала вдома. Ворог нещадно обірвав життя поліцейської та її чоловіка прямо у власному будинку", - йдеться у дописі.

Ірина Байда була однією з перших патрульних у Краматорську та Слов’янську.

"Сумлінна, старанна та вірна Присязі українському народові, вона завжди була там, де потрібна була її допомога. Загибель колеги — непоправна втрата для родини, колективу та всієї поліцейської спільноти. Це ще один доказ злочинних дій держави-агресора, яка цілеспрямовано обстрілює цивільне населення та житлові квартали", - повіомляють у Патрульній поліції

У загиблої залишився 15-річний син.

У поліції висловили щирі співчуття родині, близьким і друзям Ірини Байди.

Нагадаємо

У Харківській області російські війська вдарили КАБами по Ізюму, є загиблий та поранений, повідомив у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Слов'янськ
Олег Синєгубов
Харківська область
Ізюм
Краматорськ